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10年電子業想換跑道拚公職 男超揮霍剩100萬：能撐多久？

2019-07-26 17:06聯合新聞網 綜合報導

一名從事電子業10多年的男網友想考公職，但因為沒有存錢習慣，加上揮霍過度，讓他的...
一名從事電子業10多年的男網友想考公職，但因為沒有存錢習慣，加上揮霍過度，讓他的存款只剩100萬元，不知道能撐多久。圖／聯合報系資料照片
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一名37歲的男網友在電子製造業工作10多年，日前決定辭掉工作，準備考公職，但因為以往沒有存錢習慣，再加上揮霍無度，讓他的存款只剩100萬元，他不知道要花多久時間才能考得上公職，擔心這100萬不夠使用，於是上網求助網友，請鄉民們幫忙評估「100萬住家裡但三餐自理能撐多久啊？」

原PO日前在PTT發文表示已下定決心要朝夢想邁進，他要轉換跑道報考郵局或台鐵、台電等公職，還撂話「沒考過就給它年年考考到過爲止」。不過也因為前幾年沒有存錢的習慣，再加上太愛花錢，車子3年一換，iPhone也是一出新機就換，還每年都安排長程、短程各一趟出國旅遊，導致現在戶頭裡的存款只剩下100萬元左右，加上一台殘值只剩60萬元的庫柏車（Mini Cooper），讓目前單身的他想請網友幫忙評估「100萬住家裡但三餐自理能撐多久？」

有網友認真幫忙估算，「你不要亂花錢的話可以撐10年」、「清心寡慾只算吃飯錢，10幾年應該有機會」、「一個月給家裡一萬伙食費，大概可以撐8年」、「庫柏賣掉可以多考兩年喔，參考一下」、「我一個月6000-8000能活10年吧」、「先設個國考期限吧，我之前全職，天天到圖書館報到8:00-21:00，早上在家吃，外頭吃2餐自助餐，半年花不到10萬」；也有人開玩笑的說「佛系生活你有聽過嗎？」、「如果住天橋下，吃過期便當，可以過一生」。

不過也有網友酸說「這麼奢華的生活還能存一百萬，還想跳公職」、「誰知道你平常的花費」、「自己算一下不就知道了」、「你這樣開銷考公職，我看每個月都是負的了吧」、「有車的話大概2年就沒了」、「你說的那些國營，認真全職1年就考上了，除非都在混」。還有人提供別的建議給原PO參考，「可以考警察，薪水高又好考」、「建議直接高考」、「公股銀行一年可以考上吧」。

考公職
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