親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

日本羽賽／山口茜晉4強 戴資穎確定失球后

同期學徒全跑光 他批師傅態度有問題引網友論戰

2019-07-26 16:13聯合新聞網 綜合報導

一名網友上網抱怨和他一起同期進來的學徒都跑光了，原因就在於師傅要教不教的，還認為...
一名網友上網抱怨和他一起同期進來的學徒都跑光了，原因就在於師傅要教不教的，還認為在旁邊看就能學會，讓他聽了很不以為然。照片為情境圖。 圖片來源／Ingimage
分享
現在的社會能有一技之長都不怕餓死，但許多人會選擇離職難道真的是因為不能吃苦嗎？一名網友上網表示自己是學徒，但和他同期的人都紛紛離職，原因就在於師傅認為從旁觀看就能學會，所以要教不教的態度才導致學徒們紛紛求去，貼文引來網友們熱議，留言提出不同看法。

這名網友在《mobile01》論壇以「真的是學徒不能吃苦嗎？」為標題寫道，和他同期進來的新人都一個一個離職，他們想來學技能主要是因為景氣不好，想學個一技之長，但偏偏師傅要教不教的，而且認為只要在旁邊看就能學起來，他批評這樣的想法「難怪年輕人沒人要做學徒」，還嘲諷的說「如果用看的就懂，世界上還需要補習班嗎？」

對此有網友認為錯不在師傅，「你學會他就失業了」、「所以你也要學會體會師傅的苦處，是老闆要找人，不是師傅他；就看你能如何去感動師父，才能學到他的真傳了」、「我舉木工、鐵工廠、餐飲業為例，木工的學徒進度很慢，要學會的打雜工卻很多，老闆就是師父，老闆下面又一堆師傅，誰願意教你就要看施工進度而言，所以一邊做就等於要一邊學了」、「不是每個師傅都是講師，你不能期望師傅都傾囊相授，這不是學校，學校是你交錢學知識，職場是公司花錢給你要產能」、「台灣人的思想認定在職場上老鳥有義務手把手教到會，而不是自行舉一反三，做中學學中做，自然而然『吃苦』變成是一種壓榨形容詞」、「我們以前就是這樣學起來的，人家在做用心看、用心學，換你做的時候認真去體會裡面的眉角」。

不過也有人不這麼認為，「新人不會就是要教啊，真的不想學的就算了，不要連想學的都給你趕跑了」、「開出學徒的缺就是要找人帶，找的人不會教就是公司的問題」、「沒有人天生會舉一反三，你沒好好教過一遍，沒有基礎是要反什麼？」

一技之長
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

高雄到新北徵才35K起跳 韓國瑜27日現身邀北漂返鄉

2019-07-26 13:00

政院4年砸95億 助青年找工作

2019-07-26 00:14

投資青年就業方案 勞團：低薪未解決 花錢難有感

2019-07-26 00:14

慣老闆是阿姨！26K月休4天難請假 她被親情綁架辭不了

2019-07-25 14:35

創業達人／大玩藍染 用各種藍說故事

2019-07-25 14:23

想試試斜槓創業？15個問題幫你判斷適合度

2019-07-25 07:46

1700職缺！苗栗8月17日徵才

2019-07-24 23:48

工會批廢氣採樣殘缺不全 台鐵：絕無刪除項目

2019-07-24 16:23

高薪無用！空服員光環褪色 逾5成人不願飛上藍天

2019-07-24 14:58

哭笑不得！設計業起薪低 他花十年月收從22K暴增到120K

2019-07-24 14:21

老闆給孕婦有薪產假，對其他員工不公平？

2019-07-24 13:06

國營事業「油糖水電」將招考1,219人 起薪近40K

2019-07-24 10:26

高市青年局 一半職缺留待北漂族

2019-07-23 22:41

號召「北漂們」返高 周六新北徵才

2019-07-23 22:36

勞安所最新研究報告 建議育嬰留停放寬至子女6歲前

2019-07-23 18:49

他犯了面試大忌 飲料店老闆怒回：不用來了，謝謝

2019-07-23 12:15

高市清潔隊招考 起薪32K

2019-07-22 23:07

「外勞自願幫忙」 不能當訴願案翻案理由

2019-07-22 14:09

勞檢、勞保爭議多 勞動部訴願翻案率7%

2019-07-22 14:07

今年第2季輪班間隔例外 受影響勞工人次暴增

2019-07-20 16:17

桃市雇用獎助津貼 已助200弱勢者返職場

2019-07-20 00:05

女員工請生理假竟遭上司嗆開除 網友怒：沒人性

2019-07-19 18:16

新鮮人有望百萬年薪？這個工作今年最夯

2019-07-19 16:42

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 11:10

13年沒人申請 勞動部擬取消「就業推介媒合津貼」

2019-07-18 20:34

他嗆「工地很好怎不做」？ 過來人心酸揭：不做才是對的

2019-07-18 15:29

台灣主管如何扭轉「狼性」文化 成為大陸職場紅人？

2019-07-17 15:21

鐵飯碗擴大徵才！ 傳播、資管科系搶進金融業MA職缺

2019-07-17 13:33

慣老闆抱怨新鮮人「工作態度差」反被嗆 網友：問問題也不行？

2019-07-17 10:47

公務員領4、5萬薪人人羨？ 她坦言：只會寫冊蓋章 愈來愈笨

2019-07-17 10:38

求職免遭詐騙 7不3問5必看

2019-07-16 23:06

求職糾紛 雇主未標明薪資最多

2019-07-16 22:47

小心觸雷！要應徵者染回黑髮 這些規定都是就業岐視

2019-07-16 14:49

暑假求職看這裡 台南徵才提供1470職缺

2019-07-16 12:36

新竹勞工處：高薪低報影響給付 勞工別吃悶虧

2019-07-16 00:13

勞健保被高薪低報 離職員工告老闆

2019-07-16 00:08

職場新人天天聽同事「打賭何時離職」 網直言：要小心！

2019-07-15 15:03

外送月入10萬沒問題？ 外送員：要拿命去拚

2019-07-15 09:39

中高齡就業法可簽定期契約 最快下會期送審

2019-07-14 00:33
看更多

熱門文章

5-6月統一發票開獎 有人買麵包成千萬富翁

2019-07-25 16:37

5、6月統一發票千萬得在基隆 麥當勞貼紅彩尋千萬得主

2019-07-26 11:25

印度國父甘地晚年要裸女陪睡 原因是這？

2019-07-26 07:52

威力彩連摃42期 下期頭獎上看14億元

2019-07-25 22:00

知名水利專家 海委會首任主委黃煌煇今晨離世

2019-07-26 12:19

黑寡婦又被套牢！史上最低調秀11克拉千萬巨鑽

2019-07-26 06:55

忘東忘西、感情隨遇而安 天生水逆人「7大特徵」你中了嗎？

2019-07-26 09:54

影／63歲健壯男拿芒果當晚餐結果住院了 醫：母湯喔！

2019-07-26 12:34

每日星座運勢／雙子固執難取得進步 事業運很不錯

2019-07-26 00:00

「刷臉出關」只要10秒鐘！羽田機場「臉部辨識閘門」啟用　台灣人也OK

2019-07-25 17:18

梧桐塔羅占卜：你能容忍另一半偷吃嗎？

2019-07-26 08:51

皮膚開始變差！快停止5個護膚習慣 否則臉會爛掉

2019-07-25 21:17

我國史上首例本土屈公病 未來30天圍堵土城疫情關鍵

2019-07-26 15:34

工程師兩周暴瘦10公斤 排茶色尿、大白便便竟是爆肝

2019-07-25 17:01

北部浪漫情人七夕夜景 屋頂上、山丘上景觀餐廳攻略

2019-07-25 20:00

抽查傳統市場 散裝米麵14%防腐劑不合格

2019-07-26 00:31

一人公司興起 4小時做完過去花8小時的工作

2019-07-26 07:46

男子頭痛暈眩十多年未癒 竟是因這東西作祟

2019-07-26 14:03

泰國人教你正確拜四面佛！原來這樣水果不能拜、早上9點去最好

2019-07-25 19:45

聽「江蕙的歌」長大的！全台第1頭「台灣安格斯牛」登上餐桌

2019-07-26 01:04

隆乳絨毛矽膠填充物增癌變風險 食藥署跟進美國回收

2019-07-25 17:14

【思念之情】王景新／母親的雙手

2019-07-26 06:00

超鬧的7-11「轉轉花生」又來了！「玩具總動員4」角色大集合

2019-07-26 13:31

你還有機會！威力彩連42槓，下期頭獎上看14億

2019-07-25 23:51

威力彩第108059期開獎

2019-07-25 21:06

減肥聖品變心導管術止血利器 三總首證實甲殼素有效

2019-07-25 17:36

【手足之情】背著弟妹玩耍去

2019-07-26 06:00

空橋總流量今年突破千萬人次 新光三越空橋經濟再升級「美食」、「打卡點」是關鍵

2019-07-25 19:43

雪山下的員山紅心芭樂上市了 吃軟不吃硬

2019-07-26 08:13

夏日賞花拍仙照！3處金黃色向日葵花海美翻了

2019-07-25 18:06

宜蘭近海規模4.6地震 新北宜蘭2級

2019-07-26 15:08

非洲豬瘟爆防疫空窗 蘇揆：再有漏洞就究責

2019-07-26 00:14

【我愛一個人煮-74】太陽臉／飽足感素食

2019-07-26 06:00

松鼠攀爬、飛鳥溜索！南港「森林冒險遊戲場」5大主題　讓孩子當小小泰山

2019-07-25 23:11

哥倫布發現新大陸？其實另有其人

2019-07-26 10:48

明年連假出國何時買機票最便宜？一次告訴你

2019-07-26 08:15

追加C肝治療預算拍板！ 健保會委員粗估增12億

2019-07-26 12:55

為何有諾貝爾獎？ 竟因新聞誤報諾貝爾死訊

2019-07-26 09:37

親近水豚君免出國！木柵動物園「熱帶雨林館」開放 7大特色搶先看

2019-07-26 10:18

玉山學者計畫公布了! 最高外加年薪達500萬

2019-07-26 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top