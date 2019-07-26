同期學徒全跑光 他批師傅態度有問題引網友論戰

2019-07-26 16:13 聯合新聞網 綜合報導



一名網友上網抱怨和他一起同期進來的學徒都跑光了，原因就在於師傅要教不教的，還認為在旁邊看就能學會，讓他聽了很不以為然。照片為情境圖。 圖片來源／Ingimage 分享 facebook 現在的社會能有一技之長都不怕餓死，但許多人會選擇離職難道真的是因為不能吃苦嗎？一名網友上網表示自己是學徒，但和他同期的人都紛紛離職，原因就在於師傅認為從旁觀看就能學會，所以要教不教的態度才導致學徒們紛紛求去，貼文引來網友們熱議，留言提出不同看法。

這名網友在《mobile01》論壇以「真的是學徒不能吃苦嗎？」為標題寫道，和他同期進來的新人都一個一個離職，他們想來學技能主要是因為景氣不好，想學個一技之長，但偏偏師傅要教不教的，而且認為只要在旁邊看就能學起來，他批評這樣的想法「難怪年輕人沒人要做學徒」，還嘲諷的說「如果用看的就懂，世界上還需要補習班嗎？」

對此有網友認為錯不在師傅，「你學會他就失業了」、「所以你也要學會體會師傅的苦處，是老闆要找人，不是師傅他；就看你能如何去感動師父，才能學到他的真傳了」、「我舉木工、鐵工廠、餐飲業為例，木工的學徒進度很慢，要學會的打雜工卻很多，老闆就是師父，老闆下面又一堆師傅，誰願意教你就要看施工進度而言，所以一邊做就等於要一邊學了」、「不是每個師傅都是講師，你不能期望師傅都傾囊相授，這不是學校，學校是你交錢學知識，職場是公司花錢給你要產能」、「台灣人的思想認定在職場上老鳥有義務手把手教到會，而不是自行舉一反三，做中學學中做，自然而然『吃苦』變成是一種壓榨形容詞」、「我們以前就是這樣學起來的，人家在做用心看、用心學，換你做的時候認真去體會裡面的眉角」。

不過也有人不這麼認為，「新人不會就是要教啊，真的不想學的就算了，不要連想學的都給你趕跑了」、「開出學徒的缺就是要找人帶，找的人不會教就是公司的問題」、「沒有人天生會舉一反三，你沒好好教過一遍，沒有基礎是要反什麼？」