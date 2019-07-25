慣老闆是阿姨！26K月休4天難請假 她被親情綁架辭不了

2019-07-25 14:35 聯合新聞網 綜合報導



示意圖，與文章內容無關。一名女網友奉母命到阿姨的檳榔攤幫忙，卻被迫成了廉價勞工。 聯合報系資料照 分享 facebook

請不到員工，究竟是誰的問題？一名在檳榔攤工作、月薪2萬6的女子，抱怨她日做12小時、月休僅4日，還不能請假，而且老闆因為是她阿姨，讓她想辭也辭不了。網友看到這樣的待遇也替她抱不平，直呼這根本是被親情綁架。

當事人因為怕阿姨看到，因此透過朋友在臉書不公開社團「爆怨公社」抒發心情。貼文指出，阿姨經營的檳榔攤因為請不到人，所以請當事人幫忙，除了洗葉子、包檳榔之外的事都要做，月領2萬6千元看似不算太低，但不含勞健保，一星期要上班6天，每天12小時，重點是不能請假，因為店裡只有她一個員工，老闆周一到五有其他工作，周六也有固定行程，如果要請假得自行找人代班。

「這個意思代表我連喘息的機會都沒有了是嗎？」當事人跟阿姨反映，阿姨卻說其他檳榔攤也是如此，這裡的待遇已算「很優了」，讓她有苦難言。代為張貼文章的朋友透露，她媽媽叫她去幫阿姨的忙，等請到人就能離開了，怎知徵人徵了4個月，依然找不到新員工。

對於當事人的遭遇，網友們皆寄予同情，直言找不到人的癥結點在於「待遇」，「這樣的條件，很難請到人啊」、「第一次看到賣檳榔賣得這麼窮的」、「我怎麼都看到薪水很優的檳榔攤」、「請假還有要同意才能請喔…人手不足是老闆的問題吧」。

有網友算出她的時薪僅80多元，比法定最低薪資低了不少，「12小時26000，超商還比較有保障」、「休6天做12小時在工廠可以領到5萬欸！還有勞退勞健保」、「打打工還可以，沒勞健保、沒年資很虧」。

也有不少人認為當事人根本是被阿姨壓榨，「親情綁架，做了很難抽身」、「難怪找不到人，結果拖自己人下水」、「人太好有時候只會被利用」、「請不到人 (X)，有人可以凹 (O)」、「應該是請不到像你這麼好說話的人吧」。網友們一致的建議都是：快離職吧！