勞安所最新研究報告 建議育嬰留停放寬至子女6歲前

2019-07-23 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部勞動及職業安全衛生研究所最新出爐研究發現，我國女性在29歲前的勞動參與率與男性差異不大，但生育後，選擇繼續留在職場、中斷後再就業或不在勞動市場的情形，在小孩6歲前則呈現變異性較大的現象，因此建議勞動部政策研擬可針對有6歲以下小孩的婦女，發展更具彈性的工作模式，並將申請育嬰假的適用時間由現行的未滿3歲延長至孩童6歲前，協助育兒婦女穩定續留職場。

勞安所勞動市場研究組組長黃春長指出，勞研所這次有別於過往研究，以勞動部所掌握的大數據分析勞動市場狀況，運用勞保投保資料進行研究，分析2004年到2007年15歲到44歲投保勞保且有請領生育給付的婦女，總共約40萬筆資料，並追蹤後續12年間的投保狀況，盡量採最大可能的母體來分析，而非僅是抽樣調查。

黃春長表示，研究發現育兒婦女在小孩出生第1年時，高達7成以上的人會持續全職工作，但追蹤12年期間卻顯示，全職轉兼職以及退出勞動市場的人數均有所提高，到了第6年時，續留職場的僅剩下5成4、5成5左右，整體而言，育兒婦女投入就業市場在小孩6歲前有較明顯的波動，不在勞動市場者的比重持續增加，小孩6歲後就趨於平緩穩定。

他推測，小孩年齡較小而有照顧需求時，育兒婦女直接退出勞動市場的可能性相對較高，等到小孩年齡較大時，則以尋找較能配合小孩上下學時間的兼職工作為主。