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他犯了面試大忌 飲料店老闆怒回：不用來了，謝謝

2019-07-23 12:15聯合新聞網 綜合報導

面試遲到是大忌。 示意圖／ingimage
面試遲到是大忌。 示意圖／ingimage
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面試遲到已經是大忌，還以簡訊草草傳訊要改時間，更是大踩面試地雷。一名飲料店老闆便在網路抱怨，原本要面試一位新人，沒想到對方遲到20分鐘後才說要改時間，讓老闆娘氣回「不用來了，謝謝」。

這位網友在臉書「爆怨公社」貼文，表示原本約了一名高職生下午2點至3點間面試，但沒想到等了許久，都未見到這名面試者。直到3點20分，這名面試者才傳訊息寫道：「不好意思我是昨天約面試的XXX可以把面試時間改到明天下午嗎？」看到這樣的訊息，讓這名網友十分傻眼，忍不住在網路抱怨，「別人的時間不是時間，要改也不早說」。最後只好回應：「不用來了 謝謝。

求職者超過約定面試時間 20 分鐘後，才傳訊息要求改時間，讓老闆相當傻眼。圖擷自...
求職者超過約定面試時間 20 分鐘後，才傳訊息要求改時間，讓老闆相當傻眼。圖擷自臉書
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這則貼文也引起網友熱烈討論，有些網友表示「還沒進來態度就這樣，進來的工作態度也不會好到哪」，更有網友表示「 現在的年輕人真的很多都這樣。但也有網友緩頰表示，「搞不好忽然有急事，他也算很有禮貌的告知你了」、「可以稍微了解一下原因，如果是突然的車禍，說不定他傷重在醫院好不容易才拿到手機，或是家人突然出事；但如果不是什麼大事的話……的確不用來了」。

對此發文的網友則表示，如果臨時有急事、或可能遲到，提前幾個小時告知都還可以接受，「但我覺得過了時間才再傳訊息，非常不尊重這份工作」。並且將改時間當作理所當然，「好像面試的人隨時在等他一樣」。

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