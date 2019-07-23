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批文大打壓工會 高教工會前往勞動部抗議

2019-07-23 11:07聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

為抗議文化大學教育推廣部開除高教工會文化大學分部成員，高教工會偕同遭開除工會召集人翟敬宜前往勞動部提出不當勞動行為裁決申請。

翟敬宜指出，6月28日為反映勞方對資方從2月開始的各式有違勞權疑慮行為的意見，發送對教育長許惠峰的施政周年滿意度調查，卻在當日就收到終止勞動契約通知，翟敬宜指出，自己拿過許多獎狀，絕對有資格繼續任職，但卻因爭取勞權遭解僱，非常不公平。

高教工會前往勞動部舉辦記者會並向勞動部提起裁決申請，抗議文化大學開除工會幹部，高...
高教工會前往勞動部舉辦記者會並向勞動部提起裁決申請，抗議文化大學開除工會幹部，高教工會文化大學分部召集人翟敬宜（右）出面控訴文化大學藉著開除工會幹部打壓工會爭取權益。記者曾原信／攝影
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高教工會前往勞動部舉辦記者會並向勞動部提起裁決申請，抗議文化大學開除工會幹部。記...
高教工會前往勞動部舉辦記者會並向勞動部提起裁決申請，抗議文化大學開除工會幹部。記者曾原信／攝影
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