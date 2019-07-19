親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

案情重大 日警罕見提前公布京阿尼兇嫌青葉真司

印尼羽賽／76分鐘三局大戰 周天成逆轉晉男單4強

女員工請生理假竟遭上司嗆開除 網友怒：沒人性

2019-07-19 18:16聯合新聞網 綜合報導

一名女網友分享和男友人的對話紀錄，只見對方對於女性請生理假很不以為然，這樣的態度...
一名女網友分享和男友人的對話紀錄，只見對方對於女性請生理假很不以為然，這樣的態度也引起網友們的憤怒。 圖／ingimage
分享
女性每個月都會有一次生理期，有些女孩子會感到疼痛不舒服，比較嚴重者就會影響到生活作息，但男性無法體會這樣的痛苦。一名女網友在臉書上貼出和男性友人的Line對話紀錄，對方跟她抱怨公司剛進來一名新進女員工，但來不到3周就請生理假，讓他覺得很扯，甚至撂話如果這名女員工每次都請生理假的話，就會開除她。一席話讓這名女網友覺得很憤怒，網友也群起砲轟「沒同理心」。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出幾段和男性友人的對話，一開始友人先問她是否請過生理假，接著又說請生理假的人很敢。他說公司新進來一名女員工，但來不到3個星期就因為生理期的關係而請了半天的假回家，原PO幫忙解釋說有些女生生理期來時是真的很痛，但男友人卻不以為然，認為應該要趕緊看醫生，把病治好，不過這樣的想法立刻遭到原PO回嗆「很機車」、「思想太老舊」。

原PO說自己也會常常請幾個小時的假先走，只要事情有處理好，為何不能請假？況且這也不是女生願意的，甚至還要對方將心比心。只不過這名男友人聽不進去，還撂下話說「每個月都請生理假，成何體統」，如果這名女員工每25~28天請生理假，可能就會將她fire（開除）掉。這樣的說法讓原PO看了火冒三丈，直嗆對方「你會上新聞」。

這名男友人的說法也引起網友們的公憤，「才半天欸，有事嗎？」、「連員工生理假都給不起，還敢開店當老闆，成何體統」、「感受到社會對女性的不諒解」、「真的痛到在你面前暈倒，你才覺得合理是嗎？」、「拜託公布哪家公司不人性的老闆，他怎不當女人看看啊」、「我不是女生，都覺得女生請生理假是正常的。怎麼會有人對女生請生理假沒常識、還不會說人話」。

也有一些女性網友也分享自己疼痛的過程「我痛過一次，連站都站不住，那個痛真的很扯。剖腹後的傷口跟經痛兩個快相等了」、「我之前痛到躺在床上冒冷汗」、「那種痛就是有人一直用拳頭狂揍小腹的感覺」、「我曾經痛到止痛藥狂吞了還不見效，要去急診打針的那種，而且整個人血崩到暈倒」。

生理期
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

新鮮人有望百萬年薪？這個工作今年最夯

2019-07-19 16:42

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 11:10

13年沒人申請 勞動部擬取消「就業推介媒合津貼」

2019-07-18 20:34

他嗆「工地很好怎不做」？ 過來人心酸揭：不做才是對的

2019-07-18 15:29

台灣主管如何扭轉「狼性」文化 成為大陸職場紅人？

2019-07-17 15:21

鐵飯碗擴大徵才！ 傳播、資管科系搶進金融業MA職缺

2019-07-17 13:33

慣老闆抱怨新鮮人「工作態度差」反被嗆 網友：問問題也不行？

2019-07-17 10:47

公務員領4、5萬薪人人羨？ 她坦言：只會寫冊蓋章 愈來愈笨

2019-07-17 10:38

求職免遭詐騙 7不3問5必看

2019-07-16 23:06

求職糾紛 雇主未標明薪資最多

2019-07-16 22:47

小心觸雷！要應徵者染回黑髮 這些規定都是就業岐視

2019-07-16 14:49

暑假求職看這裡 台南徵才提供1470職缺

2019-07-16 12:36

新竹勞工處：高薪低報影響給付 勞工別吃悶虧

2019-07-16 00:13

勞健保被高薪低報 離職員工告老闆

2019-07-16 00:08

職場新人天天聽同事「打賭何時離職」 網直言：要小心！

2019-07-15 15:03

外送月入10萬沒問題？ 外送員：要拿命去拚

2019-07-15 09:39

中高齡就業法可簽定期契約 最快下會期送審

2019-07-14 00:33

挺北漂返鄉！麥當勞高雄徵才 起薪3萬6

2019-07-13 23:35

技術士技能檢定學科測試明登場 3萬多人應考

2019-07-13 13:48

年薪百萬有加班費…他趁公司人力吃緊時提離職 下場欲哭無淚

2019-07-13 10:07

月薪21K實領18K 他PO薪資單網友傻眼「比外勞還慘」

2019-07-12 17:00

一天面試4人全被爽約 業者無奈大嘆心好累

2019-07-12 12:24

賣麵月入500萬還買跑車豪宅 他超羨慕網友卻打臉

2019-07-12 10:12

網評／與日本上班族比 你還要抱怨嗎?

2019-07-12 08:56

新北、基隆3場徵才 中高齡今有就業機會

2019-07-11 23:49

8年級生最想當網紅 7成難過活

2019-07-11 19:07

「電銷」行業熱潮夯！挑戰6位數超高月薪

2019-07-11 16:55

創業達人／程式設計師 5成薪資超過6萬

2019-07-11 14:38

創業達人／職訓拿證照 為自己加薪

2019-07-11 14:38

戶外勞工熱害風險 雇主應避免

2019-07-10 00:31

影／高溫假無望？勞動部長：各界歧見大重要是高溫避險

2019-07-09 16:23

常疲勞、常煩躁？勞動部「過勞專區」替健康把關

2019-07-08 14:30

原因不只加班、高工時！一張表測「你是否過勞」

2019-07-08 14:29

北市儲備清潔隊員招386人 月薪上看40K

2019-07-08 11:41

近2千家公司還沒提撥舊制退休準備金 最高罰45萬元

2019-07-05 22:13

心累卻說不出口？WHO重新定義「工作倦怠」

2019-07-02 15:21
看更多

熱門文章

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 00:17

颱風放假就對了？封神或罵爆 關鍵是這4字

2019-07-19 09:00

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

低壓回歸到丹娜絲颱風尾 串成長雲雨帶

2019-07-19 14:12

豪雨特報！ 吳德榮：今明兩天慎防致災性降雨

2019-07-19 07:25

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08

威力彩再摃！創40連摃紀錄下期頭獎上看12億元

2019-07-18 22:04

每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破

2019-07-19 00:00

雨勢驚人3小時降110毫米 台南沿海將軍廣山里又淹了

2019-07-19 09:28

小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07

嘉榮爆發A流群聚感染 18人隔離投藥中

2019-07-19 13:13

午後雨勢越來越劇烈 持續下到明晚

2019-07-19 10:55

楊洋新造型短髮不得了 強蓋秦嵐吳謹言合體風采

2019-07-18 22:21

影／世上最貴瀕危陸龜一隻2百萬 走私桃機遭查獲

2019-07-19 13:14

地球持續發燒中！ 賈新興：6月創下140年來最熱的紀錄

2019-07-19 09:43

低壓北上 嘉義以南、台東 今恐豪雨

2019-07-19 00:14

彭啟明用一張圖 看今明兩天雨怎麼下

2019-07-19 11:20

桃園今年首例！住家附近有稻田、鴿舍 男確診日本腦炎

2019-07-19 16:31

彭啟明：南海低壓北上擦邊南台灣 午後到周六嚴防雨勢

2019-07-19 08:18

嘉南高屏豪雨特報！ 全台低窪地區慎防積淹水

2019-07-19 13:54

傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的

2019-07-19 15:30

秋行軍蟲疫情擴大 台南首度在草皮發現幼蟲

2019-07-18 19:20

衛生紙擦蓮霧皮竟褪色 食藥署：係天然A

2019-07-18 19:21

大驚喜！基隆黑鳶繁殖破紀錄 基隆港幼鳥展英姿

2019-07-19 09:25

秋行軍蟲侵台南草皮！玉米田外 全國首例

2019-07-19 00:09

民團提案180天長照假 民眾冷感一周不到50人附議

2019-07-19 15:07

出社會後才懂自己跟自己相處！因為「真正好朋友，會跟你保持距離」

2019-07-19 12:24

健康你我他╱流汗多換衣 速洗速晾乾

2019-07-19 00:06

林口人口爆發成長 商場深耕家庭客討好小孩與毛孩

2019-07-18 19:05

行銷鐵道觀光 台鐵推JR四國版三支線周遊券

2019-07-19 10:42

【賞文迴響】王景新／父親的假牙

2019-07-19 06:00

【日常紀事】暮熹／謝謝

2019-07-19 06:00

鹽蔥雞排、肋眼牛排怎麼選？大戶屋3款新定食　還可抽300元優惠券

2019-07-19 00:50

網批可恥！野生動物風婚禮出現斑馬 酒店以驢子「塗一塗」冒充

2019-07-19 14:19

【我愛一個人煮-73】太陽臉／粉粿與杏仁豆腐

2019-07-19 06:00

Lenovo夏日下殺！5折升級記憶體、硬碟 文書機萬元有找

2019-07-18 20:57

老公要求幫忙付一半電費 她上網抱怨遭網友打臉

2019-07-19 17:27

Costco進口的生鮮牛肉為何經過長途海運 保存長久還這麼好吃？

2019-07-19 13:48

豪雨特報！ 台中以南慎防大規模或劇烈豪雨

2019-07-19 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top