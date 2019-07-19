女員工請生理假竟遭上司嗆開除 網友怒：沒人性

2019-07-19 18:16 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友分享和男友人的對話紀錄，只見對方對於女性請生理假很不以為然，這樣的態度也引起網友們的憤怒。 圖／ingimage 分享 facebook 女性每個月都會有一次生理期，有些女孩子會感到疼痛不舒服，比較嚴重者就會影響到生活作息，但男性無法體會這樣的痛苦。一名女網友在臉書上貼出和男性友人的Line對話紀錄，對方跟她抱怨公司剛進來一名新進女員工，但來不到3周就請生理假，讓他覺得很扯，甚至撂話如果這名女員工每次都請生理假的話，就會開除她。一席話讓這名女網友覺得很憤怒，網友也群起砲轟「沒同理心」。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出幾段和男性友人的對話，一開始友人先問她是否請過生理假，接著又說請生理假的人很敢。他說公司新進來一名女員工，但來不到3個星期就因為生理期的關係而請了半天的假回家，原PO幫忙解釋說有些女生生理期來時是真的很痛，但男友人卻不以為然，認為應該要趕緊看醫生，把病治好，不過這樣的想法立刻遭到原PO回嗆「很機車」、「思想太老舊」。

原PO說自己也會常常請幾個小時的假先走，只要事情有處理好，為何不能請假？況且這也不是女生願意的，甚至還要對方將心比心。只不過這名男友人聽不進去，還撂下話說「每個月都請生理假，成何體統」，如果這名女員工每25~28天請生理假，可能就會將她fire（開除）掉。這樣的說法讓原PO看了火冒三丈，直嗆對方「你會上新聞」。

這名男友人的說法也引起網友們的公憤，「才半天欸，有事嗎？」、「連員工生理假都給不起，還敢開店當老闆，成何體統」、「感受到社會對女性的不諒解」、「真的痛到在你面前暈倒，你才覺得合理是嗎？」、「拜託公布哪家公司不人性的老闆，他怎不當女人看看啊」、「我不是女生，都覺得女生請生理假是正常的。怎麼會有人對女生請生理假沒常識、還不會說人話」。

也有一些女性網友也分享自己疼痛的過程「我痛過一次，連站都站不住，那個痛真的很扯。剖腹後的傷口跟經痛兩個快相等了」、「我之前痛到躺在床上冒冷汗」、「那種痛就是有人一直用拳頭狂揍小腹的感覺」、「我曾經痛到止痛藥狂吞了還不見效，要去急診打針的那種，而且整個人血崩到暈倒」。