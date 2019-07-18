13年沒人申請 勞動部擬取消「就業推介媒合津貼」

2019-07-18 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部勞動力發展署2002年推出就業推介媒合津貼，鼓勵民間團體、私立就服機構推介媒合失業者就業，若成功推介1人，團體或機構最高可獲1萬3千元，只不過，誘因不大，發展署又另訂「委託辦理特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」，因此就業推介媒合津貼已13年乏人問津，沒有團體申請，發展署日前預告修正「就業促進津貼實施辦法」，擬取消就業推介媒合津貼。

勞動力發展署官員解釋，根據就服法規定，針對高齡者、身心障礙者、原住民、中低收入戶、長期失業者、二度就業婦女、家暴被害人等促進其就業，必要時可以發給津貼或補助金，除公立就業服務單位，發展署為了結合民間團體力量一起幫助就業困難者，因此提供協助推介媒合的私人就服機構、團體津貼，若成功推介1人，最高可獲1萬3千元。

不過，官員表示，就業推介媒合津貼自2002年推動來，1年只有約2個申請案，再加上公立就服機構發給的津貼、補助更多元，且勞動部同時還有「委託辦理特定對象及就業弱勢者就業服務計畫」，提供特定就業對象就業整備、職場體驗的機會，並補助團體人事費、辦理活動費等，相較之下，原本的就業推介媒合津貼誘因低，從2006年之後，就再也沒有團體來申請，因此規劃取消該津貼。