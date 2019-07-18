他嗆「工地很好怎不做」？ 過來人心酸揭：不做才是對的

2019-07-18 15:29 聯合新聞網 綜合報導



有網友好奇工地很好玩，怎麼鄉民不去做，是不是好逸惡勞？ 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

有網友好奇工地薪水比去超商打工還高，下班又超準時，同事也很有趣，問道「工地很好玩，怎麼鄉民不去做，是不是好逸惡勞啊？」貼文一出，立刻釣出一名做過工的過來人回文，無奈揭露這行業的辛酸，直指「那些不做工的才是對的」。

原PO在PTT回文一開頭就先痛批「我不知道你是問好玩的，還是瞧不起做工的？聽到好逸惡勞就很火大」，他透露自己做工已經6年了，不包含其中腰傷休養一年，不但收入全部沒有，連存款有花完了，還要靠家人養，他也不禁問「做工真的好嗎？」

原PO說目前勞健保職業工會每月就要繳2千多元，其他的保險價格也比其他職業貴，他談到前陣子趕工連做沒有休息，累到手被工具傷到，硬撐到下班掛急診，雖然只縫兩針，但老闆還不太願意簽勞保目擊者證明，認為沒幾個人會因為破傷風而死，才發現工人真的很心酸，「我截肢老闆真的會賠嗎？」。

接著他還表示，前天去復健科的時候，醫師問他「平常都搬多重？」他回答「幾千公斤」，被認為是在唬爛，「我說系統櫃一車一噸多，一間樣品屋一車，四間至少四車，雖然不是只有我搬，但我是最年輕的，最重最寬、要爬樓梯、透天高樓層的東西，一定都是我做」。

而在洪仲丘事件爆發的那一年，原PO也曾因為工作疲勞導致身體吃不消，醫生警告「繼續做下去就會跟洪仲丘一樣」，嚇得他那一陣子強迫自己休息，這也讓他再次反問：「請問做工真的好嗎？」

他說，「別再說年輕人不做工了，師傅級年薪還輸給竹科輪班的，整天喊技術笑死人，那些不做工的才是對的」，他直言聽到好逸惡勞真的讓人火大，「講的做工就應該吃苦，但講這話的人通常都不是苦的那個」。

文章曝光後，有網友深有同感「我剛退伍時去台中七期工地做過弱電工程，就每天搬線搬工具爬上爬下、拉線穿線裝設備測試，大學學歷學徒薪水22K，師傅薪水3萬初，工頭主管薪水4萬初頭，每天又臭又髒，看著別人在放假我們在流汗做苦工」。

也有許多網友紛紛贊同「認真文給推」、「又熱又累辛苦了」、「誰跟你說做工好玩？」、「這也是我之前只打工，不作正職原因」、「做工地，到了40~5x歲後遺症都逐漸冒出來」、「之前去搭過鷹架，真的累」、「做工就是賺40歲前，50之後全部吐還給醫院」、「拿生命換錢的」，不過也有人認為「年代不對，2X年前師傅薪水超高」、「木工一天3500」。