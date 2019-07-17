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丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

台灣主管如何扭轉「狼性」文化 成為大陸職場紅人？

2019-07-17 15:21聯合新聞網 文章提供／遠見

承億文旅前品牌長張力中。圖片提供／遠見
承億文旅前品牌長張力中。圖片提供／遠見
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這幾年臺灣各地興起「一館一故事」的文旅風潮，帶起這股熱潮的要角之一，是全台最大文創設計旅店品牌──承億文旅集團，2014年起，5年內開出10家各色在地旅店。

當年主導品牌形象與各館主題的承億文旅前品牌長張力中，兩年前被對岸挖角，擔任北京奧倫達集團經營管理處總監，負責規劃2022年冬奧度假村，以及集團在各省的文創小鎮。

從臺灣到北京，從在地新創旅館品牌，到規模數百倍的大型度假村計畫。張力中在高度競爭的大集團擔任要職，印象最深刻的是，中國大陸的同事們，各種「狼性」的表現。

對岸讓許多台灣人既害怕又羨慕的「狼性」，張力中卻有截然不同的看法：中國人的狼性，或許只是在掩蓋某種焦慮與自卑而已？

集團主席晚宴上，被一把推開搶走座位

這個體悟，來自他初到北京時，有一次在與集團主席的同桌宴會上，遭遇到同事近乎無禮的對待：

入職大約兩、三個月後的某個夜晚，園區內的酒店宴會廳舉辦一場飯局，設席兩桌，邀請總監級以上的主管參加，此外，還包含主席、總裁、副總裁等都應邀出席。

時間未到，所有人都出現在宴會廳，但沒人敢入座，應是在等待主席抵達。主席一到後，所有人魚貫就座。

設席兩桌的概念，是「大主管桌」和「非主管桌」。原本我準備走向非主管桌，也就是總監們那桌。忽然，一個不知名的大主管喊住：「你來坐這桌吧，主席喜歡和臺灣人聊天。」

眼看大主管桌只剩一個位子，我準備就座之際，沒想到，電光火石，一個遲來的別部門女性總監，就像綜藝節目玩大風吹一樣，一把把我推開，搶先一屁股坐下，一臉若無其事並帶著竊喜。

一瞬間，所有人都望著我，因為全場只剩我一個人站著。

我冷靜地望向「非主管桌」，已經坐滿了，很好，那一刻，我成為全場焦點。有幾個人微笑望著我，應該是抱著看好戲的心情。

在那個當下，我不慌不忙，毫無尷尬地喊了服務生：「請幫我再這裡加張椅子好嗎？以及能冒昧麻煩各位領導，一起擠一擠好嗎？」眾人聽我這麼說，很快地動起來，為我騰出一個空位。

對方近乎狼狽，最後半數大主管主動找我交換微信

等待的時光特別漫長，服務生不知去哪搬椅子，一直不見人影。而我就安靜微笑地，站在那名女同事旁邊，從她腦門看下去，清楚感受到她如坐針氈。

椅子來了，我指定擺到她旁邊比鄰而坐，坐定後，還親切與她點頭示意。

宴會開始，我越是落落大方與她交談，她就越感到心虛。席間，她頻頻請我抽煙示好（北京有些酒店是允許室內抽煙的），我也十分隨和與之互動，彷彿剛才的尷尬都沒發生過似的。

除了與我互動外，她也開始積極與其他總裁級主管互動，逐一敬酒、以各種言語奉承，似乎為了掩蓋剛才的尷尬，積極到近乎狼狽。

而我，只是安靜低調地與其他主管輕快聊天，開朗回應他們對臺灣近況的好奇、產業發展，以及我個人的背景經歷等。

散宴時，我獲得同桌一半以上大主管主動要求加微信。這其實也算不上什麼收穫，只是竟就這樣又參與了一場實境秀，也見識到所謂狼性：「喔，原來是這樣啊。」

那名搶我座位的女同事，在那次之後，我也沒對她產生任何負面的刻板印象，在後來的工作日常中彼此也多有互動。透過理解我才發現，她是一名工作努力、認真、積極的現場主管，但很害怕被認為工作不努力、怕自己的付出沒被看見，所以一遇到大主管在的場合，便會自動發作、積極地刷存在感。

這些人所展現的狼性，是否可能源自於某種莫名地自卑感，只得透過積極的侵略性掩飾？或亟欲希望得到他人認可，刻意展現出偽裝的自信？最終，只是緣求能確保生存罷了。

很多人擅長畫大餅，毫無策略性思維

很多臺灣職場專家都強調要前進中國職場，必須學會當地人的「狼性」，把握機會凸顯自己、對於各種職務敢做敢要，一旦不夠積極，很快就會被其他人壓下去。

張力中剛到北京時，同事個個口條清晰、思慮敏捷，對話思辨、口舌爭鋒到反唇相譏，從不讓自己落居下風，「我以為那就是狼性，覺得我這個臺灣人，說話思慮都跟不上他們的節奏，甚至相形詞拙，遠不如人。」

但他事後卻驚覺，那些會議上講得天花亂墜的方案，一旦要落地執行，真正做得到的往往不到三分。原來很多人只是擅長畫大餅，毫無策略性思維，根本不知道怎麼下手。

張力中發現，這原來是「狼性」的某種真相：現場氣勢不能輸人，無論如何牛皮先吹了再說，越大越好。但要怎麼善後？之後再說吧！反正大家都一樣，誰又想拆穿誰？「我剛到北京時，最受不了的就是每次開會，整間會議室都在上演春晚！」

這也是為何中國職場常常強調人情關係，因為說到的做不到怎麼辦？只好靠關係讓有關係變沒關係！「當大環境這樣，我到底要不要加入他們？還是成為異端？」最後，他還是選擇「不合流」。

張力中將台灣職場上「實事求是」的精神帶到大陸。身為主管，聽完那些大鳴大放的方案，等到私下檢討時，他以懇切的態度對大家說：「想法與概念都很好，現在，我們嘗試剝除那些形容詞，以落地而且做得到為目標，一起努力思考，怎麼讓它如實呈現？」

透過不帶嘲諷、不帶輕視、不藏私也不多說的方式，張力中帶中國同事練習「腳踏實地做事」，一段時間後，部屬提上來的方案，也變得越來越清晰有條理。「自己不能說扭轉大陸職場文化，至少帶來某些正向改變，而且不違背自己的信念，」他說。

寧可先孤獨，實力會讓所有人尊重你

這也是張力中為何把多年來的職場歷練，寫成新書《孤獨力》。「我不急著擠進中國職場文化，必須先讓自己孤獨，才能獨立思考，如此一來，才能掌握自己人生的主導權」，他強調，職場上每個人都該學會孤獨，透過內觀自省、定義自己，才能正確定位自己。

真正有實力，就算一開始在職場顯得不夠融入，做出成果後，大家發現你是塊寶，自然就會靠過來。那時候，你就可以選擇要什麼樣的關係，而不是讓人際關係支配你。

張力中剛到北京，僅負責文創產業規劃，但因為他在臺灣待過廣告公司、行銷顧問、餐飲集團、文創設計旅店，有全方面經驗，很快被副總裁拔擢到總部直屬，負責指導所有特色小鎮，包含品牌定位、商業模式、營運、定價，甚至是投資財務模型預測、營運損益測算，「我根本變成吃到飽的一站式服務」。

從一開始集團內的好奇耳語：「總部來了個臺灣人」；到後來各項目同事開始流傳，「總部有一個很厲害的臺灣人，不管品牌、營運或文創，有問題都可以問他。」

「所有的友好關係，是來自於個人職場上的專業能力被認可，所伴隨而來的某種額外嘉許，」張力中給所有想要前往中國的工作者建議，職場關係最好的狀態，是當雙方高度互相能夠匹配時，好的關係就會自動來到身邊；如果只一味用「狼性」和「氣勢」來凸顯自己，或是討好主管，卻沒有專業實績作基礎，「那只會讓你看起來十分廉價，並被視為低層次的汲營」。

（作者／謝明彧 攝影／蘇義傑 本文出自2019.07.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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