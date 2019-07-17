公務員領4、5萬薪人人羨？ 她坦言：只會寫冊蓋章 愈來愈笨

2019-07-17 10:38 聯合新聞網 綜合報導



基層員工表示公務員每日平均加班2小時成常態。照片為示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 公務員的工作由於薪水不錯、相對穩定，是很多學生夢寐以求的工作。但一名網友卻反其道而行，在PTT上貼文表示自己作到心灰意冷，很開心終於「離職不作公務員了」，並細數認為自己不適合的原因，而這個決定也引來許多網友討論，認為網友可能太過衝動。

該網友在文章中說，她是在106年考上公務員，距今已經在公職作了1.5年，離職後終於可以「脫離封閉的小圈圈，不用日復一日就寫無用的簿冊、蓋無用的章，越做會覺得自己越笨的工作。」也不用面對「當官當到與世脫節的主管」。

她還表示，她的工作可以每天呆呆的寫簿冊、蓋章，不用動腦就可以領4、5萬，且年年調薪，雖然要配合輪班蠻累的，但真的會讓人「就算想離職，也得過且過的繼續做下去」但考量到再多做幾年，就真的一輩子不可能轉換跑道了。即使公務員離職率很低，大概才1.5%，且很多人勸她留下，還是下定決心離開了。她要「心情好又五味雜陳的撒花，跟大家分享喜悅。」

網友也在底下熱烈留言，有人支持她「作自己開心的事情比較重要，反正如果之後想再回公務員也不是不可能的事」、「可以考上高考已經很厲害了，轉換到別的跑道一定會更好的，恭喜。」也有人認為「公務員也有沒那麼笨的工作，請調其他職系也是一個選擇」、「這決定太草率，當初為什麼考公務員，現在又為什麼離職都沒想清楚」。也有網友持中性意見，認為只要做自己喜歡的事、不後悔就好，想離開的公務員其實也很多的。