親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕颱丹娜絲來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

丹娜絲颱風已發布陸警 明晨暴風圈觸陸

棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

慣老闆抱怨新鮮人「工作態度差」反被嗆 網友：問問題也不行？

2019-07-17 10:47聯合新聞網 綜合報導

老闆認為年輕人找工作態度差，不過網友卻一面倒地認為面試時問問題是理所當然的，原p...
老闆認為年輕人找工作態度差，不過網友卻一面倒地認為面試時問問題是理所當然的，原po才是慣老闆的行為。圖／ingimage
分享
新鮮人找工作不容易，還時常會被長輩或老闆稱作「草莓族」。一名老闆認為年輕人找工作態度差，不想加班、問是否有勞健保、只做行政還想月領三萬、未滿三個月就直接離職，令他相當傻眼，不過網友卻一面倒地認為面試時問問題是理所當然的，原po才是慣老闆的行為。

一名網友在「mobile 01」抱怨，認為現在年輕人找工作態度都超囂張的，連續看到朋友公司常遇到新鮮人面試時劈頭就問，「要加班嗎？要加班不行我晚上要約會、有勞健保嗎？」，不想當業務，只想打打字做行政，卻希望月領三萬多，令他無法接受。

更誇張的是，還有經不起客戶念的，做了一個月連交接都沒有就拿勞基法壓公司，還有未滿三個月，沒有完整的教育訓練當天直接離職，氣得直呼「這是誰寵出來的？」。

沒想到網友卻紛紛痛批原po，「問有勞健保嗎？這還好吧！！！貴公司沒勞健保嗎？台灣有很多爛公司沒有啊！！！所以年輕人問問很正常！！！」、「把條件講出來不好嗎？照勞基法不好嗎？被你講成這樣，一定要被雇主凹到爆不吭聲才是好的嗎？時代在變，思維也要跟上時代」、「對方的要求符合勞基法呀，現在超多公司都是加班沒有加班費的，搞得很多人都不願意加班，勞健保基本的，沒有的，公司名稱放上來呀，未滿三個月確實不需要預告期，當天交接應該也夠了...現在不少慣老闆的是被寵出來的，連勞健保這種都敢拿出來嘴...」。

不過也有網友認為，現在網路發達，很多年輕人不像從前，比較懂得維護自身權益，以前的人就算被凹了也不自覺，還會幫老闆說話，現在只是撥亂反正，反倒是老闆或人資不習慣，「不是事情錯久了就會變對的...但是現在年輕人更有自我主觀意見倒是對啦，變得跟大陸那邊一樣，本事沒到那邊 倒是自我膨脹的比較多，不過大陸人這樣被稱作狼性，台灣人就變成工作態度太屌了」、「現代年輕人的態度，不都是我們或我們父母這輩人教出來的嗎，歷史共業呀」。

教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

公務員領4、5萬薪人人羨？ 她坦言：只會寫冊蓋章 愈來愈笨

2019-07-17 10:38

求職免遭詐騙 7不3問5必看

2019-07-16 23:06

求職糾紛 雇主未標明薪資最多

2019-07-16 22:47

小心觸雷！要應徵者染回黑髮 這些規定都是就業岐視

2019-07-16 14:49

暑假求職看這裡 台南徵才提供1470職缺

2019-07-16 12:36

新竹勞工處：高薪低報影響給付 勞工別吃悶虧

2019-07-16 00:13

勞健保被高薪低報 離職員工告老闆

2019-07-16 00:08

職場新人天天聽同事「打賭何時離職」 網直言：要小心！

2019-07-15 15:03

外送月入10萬沒問題？ 外送員：要拿命去拚

2019-07-15 09:39

中高齡就業法可簽定期契約 最快下會期送審

2019-07-14 00:33

挺北漂返鄉！麥當勞高雄徵才 起薪3萬6

2019-07-13 23:35

技術士技能檢定學科測試明登場 3萬多人應考

2019-07-13 13:48

年薪百萬有加班費…他趁公司人力吃緊時提離職 下場欲哭無淚

2019-07-13 10:07

月薪21K實領18K 他PO薪資單網友傻眼「比外勞還慘」

2019-07-12 17:00

一天面試4人全被爽約 業者無奈大嘆心好累

2019-07-12 12:24

賣麵月入500萬還買跑車豪宅 他超羨慕網友卻打臉

2019-07-12 10:12

網評／與日本上班族比 你還要抱怨嗎?

2019-07-12 08:56

新北、基隆3場徵才 中高齡今有就業機會

2019-07-11 23:49

8年級生最想當網紅 7成難過活

2019-07-11 19:07

「電銷」行業熱潮夯！挑戰6位數超高月薪

2019-07-11 16:55

創業達人／程式設計師 5成薪資超過6萬

2019-07-11 14:38

創業達人／職訓拿證照 為自己加薪

2019-07-11 14:38

戶外勞工熱害風險 雇主應避免

2019-07-10 00:31

影／高溫假無望？勞動部長：各界歧見大重要是高溫避險

2019-07-09 16:23

常疲勞、常煩躁？勞動部「過勞專區」替健康把關

2019-07-08 14:30

原因不只加班、高工時！一張表測「你是否過勞」

2019-07-08 14:29

北市儲備清潔隊員招386人 月薪上看40K

2019-07-08 11:41

薪資條曝光！foodpanda外送員真的月入10萬 網：這算謙虛了

2019-07-06 11:50

近2千家公司還沒提撥舊制退休準備金 最高罰45萬元

2019-07-05 22:13

老闆調薪最不在意理由：物價上漲及員工喊加薪

2019-07-04 12:42

想要在家工作嗎？專家警告：可能成職涯殺手

2019-07-04 10:35

二十八歲的跨國企業KKday分社長： 用人情味突破韓國人心防

2019-07-04 09:27

「如果郭董不出，我出」 宣明智投5千萬助青年求職

2019-07-03 23:26

暑期工讀生夯 「月薪」最高可達30K

2019-07-03 14:32

暑假最強打工 打電動、拍短片月薪上看10萬

2019-07-03 13:40

心累卻說不出口？WHO重新定義「工作倦怠」

2019-07-02 15:21

我的上司真的很兇 「不想再怕的人」

2019-06-27 09:56
看更多

熱門文章

不排除成「穿心颱」 氣象局發布丹娜絲颱風海上警報

2019-07-16 23:34

輕颱丹娜絲逼近！一張圖看今起四天降雨範圍

2019-07-17 00:12

丹娜絲颱風恐直撲台灣 今天愈晚雨愈大

2019-07-17 07:54

輕颱丹娜絲生成！最快深夜發海警 周四最近台

2019-07-16 15:07

丹娜絲雲系分離 第六號颱風百合恐生成

2019-07-17 09:28

挺出你的「鮪魚肚」 六福水樂園「鮪魚日」入園只要199

2019-07-16 14:43

限時一小時 高鐵推快閃半價優惠

2019-07-16 10:55

輕颱丹娜絲進逼 上午11時30分發布陸警

2019-07-17 09:21

「丹娜絲」直撲？擦邊？ 最快今午發布陸警 全台備戰

2019-07-17 00:41

「請自備塔位，簽好與妻訣別書」 海委會颱風示警文挨轟

2019-07-17 09:28

丹娜絲颱風已發布陸警 明晨暴風圈觸陸

2019-07-17 11:43

丹娜絲颱風恐登陸 吳德榮：明起防致災性降雨

2019-07-17 07:17

「有房貸帥哥vs.無房貸肥宅」選誰 他壓倒性勝出

2019-07-16 12:29

颱風丹娜絲來襲 最快17日中午發陸上警報

2019-07-16 17:42

公務員領4、5萬薪人人羨？ 她坦言：只會寫冊蓋章 愈來愈笨

2019-07-17 10:38

罷工的空服員貪婪嗎？3大原因洞悉貪婪本質

2019-07-16 14:10

每日星座運勢／處女付出回收成正比 總體運勢旺盛

2019-07-17 00:00

網瘋傳公文寫桃竹苗大優惠 六福水樂園證實「係金ㄟ」

2019-07-16 15:41

影／丹娜絲最快今晚發海警 「北轉角度」是影響關鍵

2019-07-16 15:31

可愛罪犯！兩隻企鵝誤闖壽司店 警方到場「逮捕」歸案

2019-07-16 13:53

工人鷹架跌落摔斷尿道 緊急搶救找回「性福」

2019-07-16 14:33

鮪魚肚站出來！六福水樂園 本週末199元暢玩水樂園

2019-07-16 12:48

愛犬被鱷魚緊咬不放 美75歲翁踢飛鱷魚救狗

2019-07-16 13:54

大型郵輪紛入港 基隆港明年郵輪旅客有望首破百萬

2019-07-16 17:58

男夜闖野柳地質公園保育垂釣被抓 最高可罰100萬元

2019-07-16 14:34

想換冰箱冷氣？政委教你每台最多爽省5千

2019-07-16 17:27

豪華遊艇跑車美模一次看個夠 公主布袋國際遊艇港開幕

2019-07-16 12:38

歐陽娜娜甩「江西那」風波擒新代言人 粉絲曬下單截圖力挺偶像

2019-07-17 08:35

颱風外圍沉降影響 全台高溫炎熱

2019-07-16 17:19

趁8月底結束營業前吃一波！王品酷必推肉量加倍再送越式河粉

2019-07-16 18:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top