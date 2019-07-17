慣老闆抱怨新鮮人「工作態度差」反被嗆 網友：問問題也不行？

2019-07-17 10:47 聯合新聞網 綜合報導



老闆認為年輕人找工作態度差，不過網友卻一面倒地認為面試時問問題是理所當然的，原po才是慣老闆的行為。圖／ingimage 分享 facebook 新鮮人找工作不容易，還時常會被長輩或老闆稱作「草莓族」。一名老闆認為年輕人找工作態度差，不想加班、問是否有勞健保、只做行政還想月領三萬、未滿三個月就直接離職，令他相當傻眼，不過網友卻一面倒地認為面試時問問題是理所當然的，原po才是慣老闆的行為。

一名網友在「mobile 01」抱怨，認為現在年輕人找工作態度都超囂張的，連續看到朋友公司常遇到新鮮人面試時劈頭就問，「要加班嗎？要加班不行我晚上要約會、有勞健保嗎？」，不想當業務，只想打打字做行政，卻希望月領三萬多，令他無法接受。

更誇張的是，還有經不起客戶念的，做了一個月連交接都沒有就拿勞基法壓公司，還有未滿三個月，沒有完整的教育訓練當天直接離職，氣得直呼「這是誰寵出來的？」。

沒想到網友卻紛紛痛批原po，「問有勞健保嗎？這還好吧！！！貴公司沒勞健保嗎？台灣有很多爛公司沒有啊！！！所以年輕人問問很正常！！！」、「把條件講出來不好嗎？照勞基法不好嗎？被你講成這樣，一定要被雇主凹到爆不吭聲才是好的嗎？時代在變，思維也要跟上時代」、「對方的要求符合勞基法呀，現在超多公司都是加班沒有加班費的，搞得很多人都不願意加班，勞健保基本的，沒有的，公司名稱放上來呀，未滿三個月確實不需要預告期，當天交接應該也夠了...現在不少慣老闆的是被寵出來的，連勞健保這種都敢拿出來嘴...」。

不過也有網友認為，現在網路發達，很多年輕人不像從前，比較懂得維護自身權益，以前的人就算被凹了也不自覺，還會幫老闆說話，現在只是撥亂反正，反倒是老闆或人資不習慣，「不是事情錯久了就會變對的...但是現在年輕人更有自我主觀意見倒是對啦，變得跟大陸那邊一樣，本事沒到那邊 倒是自我膨脹的比較多，不過大陸人這樣被稱作狼性，台灣人就變成工作態度太屌了」、「現代年輕人的態度，不都是我們或我們父母這輩人教出來的嗎，歷史共業呀」。