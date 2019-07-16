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小心觸雷！要應徵者染回黑髮 這些規定都是就業岐視

2019-07-16 14:49聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市勞工局長王鑫基今天在徵才記者會中提醒，現在是求職旺季，求職陷阱多，勞工局徵才現場會安排就業歧視及求職防騙宣導，也藉此提醒雇主就業服務法第5條第1項規定，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙者或以往工會會員身分為由，予以歧視。

就業促進科員劉興旺指出，雇主提出的徵才條件，只要不是看工作能力，就可能違反「就業岐視」，去年有一名年輕求職者投訴，在應徵工作時，雇主要求他將金髮染回黑髮，後來和解撤案；另外像是要求應徵者洗掉刺青等，也都違反就業岐視；目前受理最多的還是性別岐視，像是懷孕、產假及育嬰假等，被雇主解雇的申訴案件最多。

另外，應徵工作薪資若寫「面議」，雇主也可能違法了，劉興旺說，107年11月30日就業服務法第5條第2項第6款修訂，經常性薪資4萬元以上，才可以寫面議，若是4萬元以下，必須標明薪資，這是保障求職員工權益，因看到求職廣告，興沖沖前往應徵，結果勞動條件和薪資都不一樣，而白跑一趟。

勞工局提醒求職者應注意「7不3問5必看」要訣，以免受騙權益受損，「7不」有不繳款、不購買、不辦卡、不飲用、不隨便簽署文件、證件不離身、不從事非法工作；「3問」自問要找工作還是事業、問明職前訓練及試用期薪資、勞健保規定、確實工作性質，以及「5必看」是否只留手機號碼、是否長期刊登職缺、是否合法經營、待遇是否優渥得不合理、面試是否草率，絕對勿因一時貪念、疏忽而簽具不合理契約，或交付財物及證件。

勞工局指出，有些申訴案雖未構成詐騙但也讓求職者有受騙的感覺，曾有年輕求職者申訴，直銷要求他加入會員及購買一套產品3萬多元，他認為遭到詐騙，但因不是雇傭關係，不屬於勞基法或就業服務法，而是消費糾紛，就轉介給消保官；另也有應徵司機者請公司代訂兩套西裝4、5萬元，公司只派他跑兩趟車，感覺遭到詐騙，但公司並沒有強制要求，只是說沒有西裝可以代訂，未構成求職詐騙，也提醒應徵者要多了解工作內容，以免與預期不符。

暑假求職旺季，應徵者提防詐騙，雇主也要避免就業岐視。圖／台南市勞工局提供
暑假求職旺季，應徵者提防詐騙，雇主也要避免就業岐視。圖／台南市勞工局提供
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