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年薪百萬有加班費…他趁公司人力吃緊時提離職 下場欲哭無淚

2019-07-13 10:07聯合新聞網 綜合報導

一名年薪百萬員工打算趁公司接大單很忙碌、人力不足的時候，用提離職來加薪，沒想到主...
一名年薪百萬員工打算趁公司接大單很忙碌、人力不足的時候，用提離職來加薪，沒想到主管根本沒打算留人。 圖／ingimage
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勞資對於薪水通常都是互相計較，常也聽到員工會以薪資作為跳槽離職的籌碼，成為替自己「加薪」的一種方法，但近來有一名年薪百萬的員工想用此方法加薪，趁著公司大亂的時候提出要求，沒想到他下慘悲劇了「主管聽完連留都不留」，讓他欲哭無淚。

網友在《mobile01》PO文，最近朋友公司剛接到大單，人力缺口補不上，還有經驗斷層，新人還在受訓勉強上手至少也要1年，朋友想說把握這個時機向主管提離職，意在測試主管底線，看能不能趁現在人力吃緊的時候逼公司釋出更多資源福利。

沒想到主管聽完後，只問他離職原因外，就跟他說「依公司行政流程需要30天前提出」，完全沒有慰留他「連表面功夫都不作」，這個工作年薪破百萬，還可以正常上下班，加班可報加班費，而且朋友才剛買房每月有房貸要繳，短時間也無法很快找到同等CP值的工作，問網友該怎麼辦。

網友也紛紛提出意見「向公司提離職就如同夫妻提離婚一樣，考慮清楚，不要把提離職(婚)當成談判的武器，不小心就會會輸得很難看！」、「主管心理明瞭，會提出這樣，一定代表想要爭取些什麼，又偏偏選在趕貨的時間點，他會任你宰割嗎？」、「木已成舟，就讓他去吧...」、「哈哈哈哈 玩火燒到自己」、「就算留下來也黑了，當然是直接離職啦」

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