月薪21K實領18K 他PO薪資單網友傻眼「比外勞還慘」

2019-07-12 17:00 聯合新聞網 綜合報導



台東一名男網友PO出薪資單，抱怨薪資實在太低，網友勸他可以跟勞工局申訴。 圖／翻攝自「爆料公社二館」 分享 facebook 台東一名網友在臉書上PO出自己6月的薪資單，上面註明薪資21000元，扣掉勞健保以及事假的扣款，實際拿到的薪資僅18257元，比起法定的基本工資23100元還要少，也讓網友看了不敢相信，有人要他去投訴，也有網友勸他趕緊換工作。

原PO在臉書「爆料公社二館」貼出6月的薪資單，上面註明這個月的薪資是21K，扣掉474元勞保費和325元健保費，還有2天的事假1910元，最後實領的金額為18257元，讓他很無奈的說「看看台東的薪資水平」。

據《ETtoday新聞雲》報導，這名36歲男網友4月底面試這間菸酒公司，當時公司開出月薪23100元，沒想到上班前3天並沒有薪水，薪資當中的2000元是屬於全勤獎金，也就是說實際底薪其實只有21000元，如今還要再扣勞健保和請事假的薪資，薪資更是少的可憐。因為薪水實在太少，原PO決定做到6月底就離職。其他同事似乎很逆來順受，但他無法忍受，因此決定PO網爆料起底前東家違法的行徑。

網友看了也覺得薪資給得太少了，「這間薪水那麼低哦」、「東部不意外」、「這種不到基本薪資的可以直接投訴了」、「這樣怎麼養妻小啊！所以趕快跑吧」、「基本薪資規定是23100，這老闆不厚道」、「比外勞還慘」、「我公司泰籍移工含加班一個月基本有35000起」。不過也有人質疑真實性，「這假的」、「片面之詞！討拍喔」、「就只有這張？沒有其他訊息？工時呢？日期呢？休假呢？」