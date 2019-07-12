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一天面試4人全被爽約 業者無奈大嘆心好累

2019-07-12 12:24聯合新聞網 綜合報導

一名餐廳業者一天裡約了四人面試，但卻遭到放鴿子，讓她覺得心很累。示意圖／ingi...
一名餐廳業者一天裡約了四人面試，但卻遭到放鴿子，讓她覺得心很累。示意圖／ingimage
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時序畢業季節，許多學子離開校園準備踏入職場，這段期間也是求職旺季，面試的機會多了不少，不過面試最忌諱的就是「遲到」和「不到」。有一名餐廳業者在臉書上抱怨昨天（11日）約了4位求職的民眾面試，沒想到這4個人不是無故不到，不然就是家裡有事要改期，讓業者很無奈的說「今天一個下午就浪費在等人跟被爽約中，心好累」。

原PO在臉書「爆怨公社」貼文表示要徵廚房助理，昨天下午約了4個人來面試，第一個時間到了卻沒出現，傳訊息還被「已讀不回」；第二位則說家人癱瘓住院，無法前來面試，原PO認為應該不會有人拿家人健康當藉口，因此選擇相信對方。第三位告知家裡臨時有事，希望將面試時間延後一天，業者也答應對方。最後一位則是因為第一次約面試時有事，因此將時間改到昨天，所以業者擔心又有變化，於是詢問面試者是否能準時到，不過對方沒有回應，讓原PO很無奈。

許多網友看了貼文都心有戚戚焉，「我懂～現在大部分的年輕人、小孩真的太可怕了，超級沒責任感」、「真好，我是等不到公司來面試」、「等待是最磨人的事」、「選擇的好的都會是不好的，不要的說不定是正確的」。

還有網友分享面試求職者的經驗，「通常爽約的或者要主動詢問的，我就不列入考慮範圍了」、「現在聘用員工基本上是1/100的機會。要應徵一個能用的員工，我大概算過要看100封履歷」、「之前還有遇過時間到沒來，打給他還裝傻跟我說沒訊號，再打第二次就打不通了」、「我們公司還有面試兩位的，都說要報到，上班日不見人影也找不到人，還不是年輕人，很要不得」。

雖然後來有一名求職者出現，讓原PO很開心，但網友也提醒「這幾個就算之後有去面試也用不得，實在太沒責任感」、「面試都遲到，要上班時會遲到機率很多，有待注意」。

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