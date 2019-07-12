賣麵月入500萬還買跑車豪宅 他超羨慕網友卻打臉

2019-07-12 10:12 聯合新聞網 綜合報導



乾麵示意圖。圖／聯合報系資料照，取材自澎湃新聞網 分享 facebook 賣麵真的那麼好賺？一名網友在網路上分享自己朋友創業的經驗，他說友人經營麻辣乾麵店，而且創業有成，分店一間間的開，錢賺到能蓋上千萬的中央廚房，還能買跑車、豪宅，讓原PO好羨慕，很想知道是否有什麼玄機？也讓他動了想轉行的念頭，不過多數網友都勸他要看清楚真相，也別只想跟人家比。

原PO在論壇《mobile01》上貼文表示日前和朋友餐敘，朋友竟開著法拉利前來赴約，讓他看了目瞪口呆。友人也跟他分享經營麻辣乾麵店的狀況，因為營運績效不錯，因此不斷的開分店，還花了上千萬元蓋了中央廚房。也因為獲利不錯，友人還買了近億元的豪宅，牽了保時捷、法拉利、藍寶堅尼等名貴跑車，讓原PO相當羨慕。

雖然羨慕，不過原PO也好奇一碗200多塊的麻辣乾麵外加包裝的泡麵，是怎樣能在這個餐飲戰國時代下，創造如此大的利潤？在短短3、5年的時間裡就能買跑車豪宅，難道有什麼玄機嗎？而友人創業成功也讓原PO想轉行來學習煮麵，他感嘆「同樣的工作時間，獲利只有人家的千分之幾，真的相當無奈啊」。

有網友看了建議原PO可以詢問入股，「他的工作不是下麵，是研發新創口味。你不想自己研究的話，問問他肯不肯把秘方分享給你」、「去租一台應該不用多少錢，不然直接叫他賣你一包，如果好吃，再問看看有沒有能入股」。

不過多數網友則是語重心長的規勸，「經營事業大利益另一面就是經營事業的的辛苦與風險，所以別人靠了什麼發了財，根本不用覺得那有多麼好」、「我希望你的言論不要影響到年輕人的價值觀，以為世界上真有那麼好康的事情。你也不要被眼前的景象迷惑，要就去打聽清楚，不要聽他的一面之詞」、「不少這種人到頭來被搓破，自我塑造成理財高手，只不過要你吐錢投資而已」。