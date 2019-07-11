8年級生最想當網紅 7成難過活

2019-07-11 19:07 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



直播主現場示範直播拍賣。(Photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook

8年級生最想當網紅，7成難靠網紅工作過活！yes123求職網發言人楊宗斌11日公布調查指出，5成上班族有網紅夢，其中8年級生意願最高，但僅3成5實際投入，7成無法靠網紅事業過活。楊宗斌認為，具創新、口條好、有獨特見解等特質，才能真正吸引網友。

網紅競爭多

「進入暑假宅經濟與網紅經濟更熱絡，」楊宗斌指出，抽樣1280份上班族調查，5成上班族有網紅夢，有3成5實際投入，然而無論正職或兼差，實際投入的人中有高達7成認為無法靠網紅事業過活。進一步以年齡層分析，想從事網紅工作的比例為8年級生6成、7年級 5成、6年級4成、5年級3成。顯示年輕族群從事網紅事業意願高。

分析網紅事業，楊宗斌指出最熱門的工作有youtuber（約5成）、部落客（3成）、網站小編（2成）、直播主（1成）、遊戲實況主（1成），主因為工時有彈性（約6成）、工作地點自由（5成）、工作有趣（4成）、可自由轉換正職或兼差（4成)。

楊宗斌提醒，「人手一機」的時代，人人都能當網紅，因此競爭更為激烈，除非夠吸睛，能將實際流量變金流才能靠網紅達成百萬年薪的夢想。他也建議，具創意創新、幽默、口條好、有獨特見解等特質，才能真正吸引網友。

網紅不好當

「直播主其實沒那麼好賺，」兼差直播主花花透露，她入行一年，一周2次、一次1小時直播，底薪一個月約2萬，光靠直播賺錢很難，除非很認真經營粉絲專業，培養粉絲是一大困難點，尤其粉絲專業剛起步時最辛苦。被問到當直播主的特質，她說她外向、喜歡和人互動，樂於分享，當直播主比較得心應手。

MINI蝶表示，臉書直播拍賣是她的主要工作，月收入最高可達15至20萬，最差時約8萬，她透露，月初大家剛領薪水的時候業績比較好。談到粉專經營，她說她從臉書剛流行的時候就開始經營，現在粉絲人數約11萬人。但除了臉書直播主，她也兼職電視戲劇與廣告拍攝、主持人、showgirl等，收入來源多元。

【更多精采內容，詳見 】