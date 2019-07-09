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影／高溫假無望？勞動部長：各界歧見大重要是高溫避險

2019-07-09 16:23聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

夏季氣溫屢屢創新高，讓戶外作業的勞工吃不消，近年不少提倡放「高溫假」的聲音，但勞動部長許銘春今表示，各界對高溫假歧見很大，如果用單一時段高溫判斷放假與否，對業界而言並不適宜，重要的應該是事業單位如何在高溫時段避險、調配工作，勞動部對於研議高溫假一事，會再審慎評估，凝聚共識。

為了預防戶外作業人員暴露高氣溫環境引發熱疾病，勞動部在今年1月公告「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，以作業所在地或緊鄰地區的溫度及相對濕度，評估熱危害風險等級及對應的風險管理原則，為進一步協助事業單位落實熱危害預防自主管理，勞動部近日再開發「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，提供事業單位及勞工隨時以手機查詢熱危害資訊。

許銘春表示，隨著氣溫逐漸飆升，為了勞工的戶外作業安全，勞動部採取了各項防範措施，要求事業單位落實高溫預防管理 ，也提醒勞工做好自我保護，避開危險時段。

許銘春說，這幾年大家關注高溫假議題，但一天的氣溫變化多，通常在上午10點到下午3點是高溫時段，勞動部認為與其直接以某單一時段的氣溫作為放假標準，不如避開高溫時段，待降溫後再繼續工作，如果一律放假，對業界而言並不適宜。

許銘春強調，最重要的應該是避險，事業單位利用「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，事先預判今天的高溫時段，在高溫危險時段，重新調配工作種類，讓勞工避開戶外作業，改到室內工作，或者休息。

夏季氣溫屢屢飆高，如營建工地等戶外作業場所需嚴加預防熱危害。記者葉冠妤/攝影
夏季氣溫屢屢飆高，如營建工地等戶外作業場所需嚴加預防熱危害。記者葉冠妤/攝影
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勞動部近日再開發「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，提供事業單位及勞工隨時以...
勞動部近日再開發「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，提供事業單位及勞工隨時以手機查詢熱危害資訊。記者葉冠妤/攝影
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高溫勞動部
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