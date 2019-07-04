二十八歲的跨國企業KKday分社長： 用人情味突破韓國人心防

2019-07-04 09:27 聯合新聞網 方格子出版



奮鬥者檔案

「我大學的時候，一直想當駐國外的特派記者，所以雙主修了新聞系和韓文系。有次偶然見到台灣某媒體的韓國特派記者，我直接抓著他問『你什麼時候會退休？我想要做你的工作！』」

想要什麼，就直直衝過去，是陳怡穎的風格。她「沒在怕」的個性，也帶領了KKday韓國線的業績一路成長。

KKday 是台灣近年崛起的旅遊行程預訂平台，在二○一五年上線，先後在不同階段獲得融資總共約一千三百多萬美元，現有員工近三百人。而陳怡穎在二○一四年、KKday的網站還未正式上線時即進入公司。

「我的員編是十四號，」她說︰「面試還是在政大公企中心、沒人用的地下舊教室裡進行。」

從公司創建初期，經歷了沒名氣時被業界各部會的大小眼、MERS的韓國線觀光危機、

到一個人支身前往首爾成立分公司，處理租辦公室、找會計師、找自己的住處等大小雜事。

她現在坐在江南的辦公室裡，和七位同事一起工作，頭銜是지사장(分社長)。

財閥壟斷市場、青年失業率高居高不下，職場文化論資排輩、超長工時和性別歧視惡名昭彰，韓國人用「地獄朝鮮」稱呼自己的國家……為什麼外國人還要去這個國度奮鬥？圖片來源／ingimage 分享 facebook

一心出國工作 在學時便積極準備

把韓國分公司從零打造起來的陳怡穎，當初接到出國設立分公司的任務，心情很嗨，但是毫無頭緒︰「老闆，『法人』是誰啊？」

怡穎就讀政大新聞系時的偶像，是香港戰地記者張翠容。但她不愛英文，日文又太多人會，剛好看了韓劇《花樣男子》對韓國起了興趣，就申請韓文雙主修。計畫擁有第二外語專長，畢業後能夠出國工作，成為台灣媒體的韓國特派記者。

「我到高麗大交換之前，就先把台灣駐韓國的特派都調查清楚，」怡穎一一數來︰「一共三位，中央社、中廣，還有一個僑胞新聞網。但這些特派都是僑胞，本來就住在韓國，有居留資格。」那位被她抓著問「你什麼時候會退休」的記者，沒有被她直白的問題嚇到，好心的跟她解釋媒體現狀的難處，以及如果未來想在韓國工作的其他可行方法。

（本文出自《衝吧！台灣人的地獄韓國求生記》，Fion著，方格子出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 怡穎畢業後向不同媒體丟了履歷，也都獲得錄用。但傳統媒體業在萎縮，特派記者只有變少不會變多，或是走向外包制。那不然進入韓國企業，未來外派到韓國呢？她也應徵了不少在台的韓商，卻被階級分明的氛圍、頻頻被問是否認識韓文系某某老師的「關係確認」問題給嚇到，發現自己勇往直前、情緒全寫在臉上的個性，可能適應不了大公司的文化。

此時朋友傳來訊息︰「我看到這份工作，感覺好適合你耶！」那份職缺是這樣寫的︰職務︰韓國旅遊產品行銷經理／主任／專員工作內容：開發韓國當地半日遊、一日遊等旅遊供應商。韓國Google、Facebook等網路與社群行銷。

工作所需技能：「精通」韓文聽說讀寫(要是你韓文不好，就真的別來了)。對旅遊產業有熱情，且你是不折不扣的自由行愛好者。無旅行社經驗可。

在韓國交換學生一年、走遍韓國各角落的怡穎，帶著iPad向面試官講述自己在韓國的經驗，還有對旅遊平台的想法。面試官讓她印象最深的一個問題是：「能不能接受挑戰？」

被新聞系助教形容為「很拚，很敢衝」的陳怡穎，曾經在高麗大參加國際學生週活動時，為了台灣攤位要賣的食物，用Skype向台中翠峰茶行提案，讓對方點頭應允空運寄來整箱珍奶的原料；和台灣同學徹夜煮五百顆茶葉蛋，讓整棟宿舍都飄著醬油香。聽到面試官的問題，她的回答是︰「我愛挑戰。我不會輸的。」

（本文出自《衝吧！台灣人的地獄韓國求生記》，Fion著，方格子出版，未經同意禁止轉載。）