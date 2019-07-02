其實想回台灣： 江南阿嘎洗的韓國職場求生筆記

2019-07-02 09:05 聯合新聞網 方格子出版



財閥壟斷市場、青年失業率高居高不下，職場文化論資排輩、超長工時和性別歧視惡名昭彰，韓國人用「地獄朝鮮」稱呼自己的國家……為什麼外國人還要去這個國度奮鬥？圖片來源／ingimage 分享 facebook

奮鬥者檔案

Bonnie，一九九○年生於台南，家中長女。台灣師範大學東亞學系畢業，釜山東亞大學國際觀光所碩士。在韓國工作超過兩年。粉絲專頁「江南阿嘎洗 Miss Gangnam」交換學生的一年，加上研究所的兩年，畢業後進入網路業工作兩年。Bonnie 住在韓國，已經五年了。她從事廣告投放，自己也在FB上經營粉絲專頁。專頁名字取得霸氣，叫做「江南阿嘎洗 Miss Gangnam」，把首爾最為富裕奢華、甚至成為歌名的江南地區，放進自己的網路代號裡。

在專頁，她寫著怎麼跟上司談年薪、和韓國同事的互動、最近新出的咖啡、韓國正紅的甜點。在眾人喊著台灣是鬼島、出國工作的選項愈來愈受歡迎的年代，她的貼文滿足了網友對於韓國生活的幻想與窺探。私訊給她的問題，多半摻著羨幕「你怎麼在韓國找到工作的？」

「我也想住在韓國，要怎麼做才辦得到？」

但韓國生活的第一年，「我就想回台灣。」她說。

實惠的韓國留學

不像其他對韓國有追星夢的女孩，Bonnie沒有喜歡哪個韓流偶像，也並不愛看韓劇，她一開始想去歐美國家留學，還為此準備托福考試。來韓國，竟是半推半就。

她大學時修了韓國教授的課，想不起課程的細節，只記得看了很多韓國電影。那時釜山東亞大學和台灣師大結盟，給交換學生全額獎學金，包吃住，韓文課免費，和許多位於首爾的大學比起來，大方許多。給她看很多電影的教授，鼓勵她申請，主動說要幫她寫推薦信。

對有留學夢又不想造成家裡經濟負擔的Bonni來說，到韓國做交換學生是很實惠的選擇。

這樣「實惠」的想法，貫穿了她的韓國生活，最後竟也成了她回不了台灣的原因。

分享 facebook 韓國高等教育有一個叫做BK21的計劃(類似台灣的邁向頂尖大學計劃)。為了達成計劃的各項KPI—像是英文論文發表數量，英文不佳的韓國人，把念頭動到外國人身上。既可作為系所國際化的門面，又可自然產出英文論文。釜山東亞大學的教授因此問Bonnie 要不要留下來念研究所。

留下來有什麼好處？學費減免(只需付三成)、提供生活費(每月六十萬韓幣，約為台幣一萬八)，在物價、學費都高的韓國(韓國研究所一學期學費平均為十五萬台幣)，這是連韓國人聽了都會驚呼便宜的方案。

再一次，因為實惠，Bonnie選擇留在韓國。

釜山的台灣人不多，念研究所的更少。Bonnie 念的是觀光，個性外向，韓文又好，實習便選在旅行社。台灣代表處和韓國觀光公社，都是她當時常走動的地方，畢業時，求職自然往觀光業找。

「一畢業，我第一個想法是，要回台灣工作。」她找了很多在台灣設有分公司的韓國旅行社，從筆試考翻譯新聞、翻譯公文、韓文的情蒐能力，到電話口試，到最後等通知時她卻決定放棄。為什麼？「因為薪水太低。只有台幣三萬到三萬五。」對韓文能力曾經被韓國公司的社長親自稱讚並招攬的Bonnie來說，這樣的薪水，太不實惠。

（本文出自《衝吧！台灣人的地獄韓國求生記》，Fion著，方格子出版，未經同意禁止轉載。）