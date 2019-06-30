長榮堅持懲處曠職空姐 工會：保護到底 「底線的底線」

2019-06-30 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



長榮空服員罷工進入第11天，長榮公司針對罷工首日在下午4時離開工作崗位、加入罷工的25位空服員，記以「曠職」，表示日後懲處。但工會認為資方依法不得秋後算賬，要保護這25位空服員，雙方僵持不下因此協商破局。雙方約定7月2日再度協商。

桃空職工秘書長鄭雅菱今天下午受訪表示，若資方不釋出善意，工會將堅持保護到底，且根據工會法第35條，資方不得對於罷工的工會成員進行秋後算賬，「禁秋後算帳條款」已是最後的保護條款，「是底線中的底線」。

但有學者認為，雖工會法第35條有相關規定，但資方行為是否屬於工會法所定「不當勞動行為」，要由勞動部裁決委員會決定，否則在法律裁決之前，勞資雙方都可有各自主張。

對此，鄭雅菱表示，若工會在協商階段，不能使資方簽下「禁秋後算帳條款」，將導致工會未來纏訟多年，一件件案件都要等裁決委員會認定，就算最後決議資方的懲處行為屬不當勞動行為，中間也將浪費工會的法律資源，疲於法律攻防戰消耗工會能量。