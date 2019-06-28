友人升官加薪喜換車 同事酸語：當主管還開國產車

2019-06-28 18:23 聯合新聞網 綜合報導



一名網友的朋友升官加薪後換了新車，卻被同事酸說怎麼不換進口車。照片為示意圖，與本文無關。圖／Nissan提供 分享 facebook 許多人都會將車子的廠牌種類當成一個人身分地位的象徵，一名網友在論壇《mobile01》分享友人的遭遇。他說朋友最近升官發財，年薪達到150萬元大關，於是便將家中的老車給汰換掉，換了一台空間舒適、安全升級的國產車，本來是件美事，沒想到同事卻酸言酸語的認為升了官應該開進口車，開國產車沒面子，讓友人被講到升官的喜悅都快沒了。

原PO表示朋友升職後，薪水多了主管加給+年終紅利，年薪晉升到了150萬大關，去年換了輛新車後，更常常開車載全家出遊，有車有房有妻小堪稱「人生勝利組」。只不過因為這輛車，讓友人的同事開始酸言酸語，「當主管還開國產車？有沒有搞錯，至少買福斯進口車吧」、「加薪了當然要買1A2B啊」、「升主管開車要考慮面子吧」，諸如此類的耳語讓友人聽了連升官的喜悅都快沒了，甚至覺得開國產車好像真的不對，讓原PO趕緊安撫他別在意這些閒言閒語。

原PO說友人還有父母、妻小要養，每個月要給2萬孝親費，還有3萬元的房貸，靠之前的薪水就很吃緊，再加上小孩教育費、車貸、養車費用、基本開銷等等的，因此才考慮換台車貸少可承受、保養維修便宜又不容易壞、空間又大的國產車。

原PO的文章引來網友的熱議，「量力而為，養車費會嚇死人的。嘴巴在別人身上，打哈哈應付就好」、「自己用得高興就好啦，管人怎麼想」、「認識一些竹科工程師，有幾個加分紅都快200萬了，也是神車Altis開好幾年」、「買進口車比較有面子，但面子能當飯吃嗎？」、「國產車更耐操，保養費便宜，又不怕被偷，好處多多」、「終於知道為什麼很多人開名車，出去吃飯卻連一塊錢都要分清楚，也很難喝到這種人請的飲料，原來都拿去養車了」。