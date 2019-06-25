我們也想罷工...超辣護理師嘆：為了病人只能「硬幹」

2019-06-25 19:32 聯合新聞網 綜合報導



超火辣護理師黃靜在臉書說「護理師們也想罷工，但是我們一罷工病人應該都葛屁了」，只好吃飽了再硬幹。圖擷自／黃靜臉書 分享 facebook

超火辣護理師黃靜擁有吸睛的魔鬼身材，由於其長相貌似大陸女星范冰冰，還有台版「乳媚娘」的稱號。近日長榮空服員罷工話題不斷，黃靜也在臉書上有感而發，她說「護理師們也想罷工，但是我們一罷工病人應該都葛屁了」，只好吃飽了再「硬幹」。

黃靜23日在臉書發文，照片中她小露半張精緻五官、身穿護理師服，說「護理師們也想罷工，但是我們一罷工病人應該都葛屁了，我們跟這些病人非親非故，但我們有責任感…還是得繼續上班，吃飽了在上，硬幹」。粉絲見狀，紛紛留言送上加油，表示「若連妳們都罷工了，家屬和病人會直接崩潰，辛苦了」、「讚~就是這一句『但我們有責任感』，這才是正確的工作態度」、「辛苦了，另一半也曾是護理人員，知道這行業的心酸，加油喔」。

此外，據《三立新聞》報導，黃靜曾還說，她18歲時曾在餐廳外場打工、當服務生，由於不滿吧臺裡的女同事工作態度不佳，所以外場服務生聯合在同一天晚上傳訊息給老闆：「我明天不去了，不做了」。雖然一開始很痛快，但卻在回店裡辦離職流程時發現，年老老闆表情很沉重說「你們怎麼可以這樣做…根本是想要我們生意做不下去」。

黃靜認為，「那時候我才發現我們以為可以傷害討厭的人，其實傷害最大的是無辜的人。」

超火辣護理師黃靜擁有吸睛的魔鬼身材，由於其長相貌似大陸女星范冰冰，還有台版「乳媚娘」的稱號。圖擷自／黃靜臉書 分享 facebook