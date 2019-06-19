移工虐待動物 情節嚴重停止聘雇

2019-06-19 19:26 台灣醒報 記者鄭吉峻╱台北報導



台灣近年虐待動物事件頻傳，國民黨立委王育敏提出防止虐殺動物三訴求，向司法院將成立的「量刑委員會」喊話，盼納入違反動保法的量刑準則。勞動部勞動力發展署專門委員陽明傳說，犯案移工若遭檢察官提起公訴，將停止聘僱許可；雇主及仲介最重處30萬罰金，並廢除招募許可。

防虐殺動物三訴求

王育敏要求司法院將成立的「量刑委員會」，納入違反動保法的量刑準則，使承審法官正視動保法加重刑責的初衷，並呼籲檢察官應就豐原狗肉案上訴，勿輕忽動物生命權價值，否則難以警惕犯罪者，不利我國動物保護工作的推動。

她也呼籲農委會應與動保團體合作，持續對外籍移工加強法令宣導，勞動部也應採取必要手段，廢止外籍移工聘僱許可，並要求限期出境。此外，雇主及仲介公司也應持續向外籍移工宣導，使受雇移工迅速瞭解我國法令，避免觸法受罰。

嚇阻移工在台犯罪

世界愛犬聯盟總代表呂幼綸認為，「司法另外一項重要責任就是嚇阻犯罪」，豐原案的輕判會導致駭人聽聞的事件，持續出現偏頗判決、讓移工心存僥倖，犯下口腹之慾。呂幼綸呼籲，應讓外籍移工接受我國司法教育，司法機關也應落實動保法修法精神，嚇阻移工在台灣犯罪。

台灣動保行政監督聯盟招集人王唯治認為，雇主有經濟上的能力，應負起查核責任；相關政府機關也應檢討，動物保護宣導工作是否仍停留在上課簽到的階段，若不能讓移工熟悉我國法律，他們勢必將遭到我國社會排斥。

對於動保團體呼籲落實動保法修法精神，法務部檢察司科長游麗鈴表示，無法拘束法律的判決，但目前也就判決書內容進行了解，檢察官也將研議後續程序，盼將獵殺行為列入量刑考量。

移工宣導部分，勞動部勞動力發展署專門委員陽明傳說，犯案移工若遭檢察官提起公訴，將停止聘僱許可；雇主及仲介最重處30萬罰金，並廢除招募許可。

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