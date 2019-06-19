親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

偷拿機車娃娃的家長找到了！網讚結局：世界因你而美麗

移工虐待動物 情節嚴重停止聘雇

2019-06-19 19:26台灣醒報 記者鄭吉峻╱台北報導

台灣近年虐待動物事件頻傳，國民黨立委王育敏提出防止虐殺動物三訴求，向司法院將成立的「量刑委員會」喊話，盼納入違反動保法的量刑準則。勞動部勞動力發展署專門委員陽明傳說，犯案移工若遭檢察官提起公訴，將停止聘僱許可；雇主及仲介最重處30萬罰金，並廢除招募許可。

防虐殺動物三訴求

王育敏要求司法院將成立的「量刑委員會」，納入違反動保法的量刑準則，使承審法官正視動保法加重刑責的初衷，並呼籲檢察官應就豐原狗肉案上訴，勿輕忽動物生命權價值，否則難以警惕犯罪者，不利我國動物保護工作的推動。

她也呼籲農委會應與動保團體合作，持續對外籍移工加強法令宣導，勞動部也應採取必要手段，廢止外籍移工聘僱許可，並要求限期出境。此外，雇主及仲介公司也應持續向外籍移工宣導，使受雇移工迅速瞭解我國法令，避免觸法受罰。

嚇阻移工在台犯罪

世界愛犬聯盟總代表呂幼綸認為，「司法另外一項重要責任就是嚇阻犯罪」，豐原案的輕判會導致駭人聽聞的事件，持續出現偏頗判決、讓移工心存僥倖，犯下口腹之慾。呂幼綸呼籲，應讓外籍移工接受我國司法教育，司法機關也應落實動保法修法精神，嚇阻移工在台灣犯罪。

台灣動保行政監督聯盟招集人王唯治認為，雇主有經濟上的能力，應負起查核責任；相關政府機關也應檢討，動物保護宣導工作是否仍停留在上課簽到的階段，若不能讓移工熟悉我國法律，他們勢必將遭到我國社會排斥。

對於動保團體呼籲落實動保法修法精神，法務部檢察司科長游麗鈴表示，無法拘束法律的判決，但目前也就判決書內容進行了解，檢察官也將研議後續程序，盼將獵殺行為列入量刑考量。

移工宣導部分，勞動部勞動力發展署專門委員陽明傳說，犯案移工若遭檢察官提起公訴，將停止聘僱許可；雇主及仲介最重處30萬罰金，並廢除招募許可。

【更多精采內容，詳見

移工動保法檢察官
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

暑假打工 周工時逾12小時可保健保

2019-06-19 19:18

畢業旺季新鮮人求職增 勞動部提醒3要7不

2019-06-18 16:52

求職旺季注意！徵才廣告不實 最高罰雇主150萬

2019-06-18 15:50

基隆聯合徵才職缺264個 這次有工作火車車廂清洗員

2019-06-18 15:38

板橋19日辦中高齡徵才 最高月薪55K

2019-06-18 15:20

「三要七不」 求職打工不怕吃虧

2019-06-18 14:16

高雄本周開出1300職缺 日月光、華泰電及景碩大舉募才

2019-06-16 14:12

客運司機荒 交部：補助徵才 工會：改善低薪才治本

2019-06-16 00:30

就業市場最缺工程師 演算法菜鳥工程師起薪近6萬元

2019-06-15 15:44

8周產假延長至14周？勞團贊成企業反對

2019-06-14 20:26

7成罹災營造業勞工未受教育訓練 勞動部推台灣職安卡

2019-06-14 18:48

台灣職安卡7月上路 營造工地需負雇主責任

2019-06-14 14:47

新鮮人調查 想外派東南亞大增

2019-06-14 14:47

菜鳥就近60K！新鮮人薪資第一名工作是這個

2019-06-14 14:14

能力佳請假不扣薪！菜鳥到職1年狂請31天 網轟：對其他員工不公平

2019-06-14 11:50

主管嫉妒我怎麼辦？專家：表現和善態度可避免被打壓

2019-06-14 09:57

國道客運血汗班表 多路線司機待命15小時

2019-06-14 00:57

上班好厭世？研究顯示12分鐘走動+善意互動能翻轉情緒

2019-06-13 11:58

一杯咖啡的時間談心 90後員工離職率降3成

2019-06-13 08:46

沒有升遷機會 專家：待3年就可以離職了

2019-06-12 15:06

畢業求職旺季 前鎮加工區釋出130個就業機會

2019-06-11 16:46

台大產學聯盟Demo Day 陳良基：台大人要創造工作

2019-06-11 16:23

服務類幸福企業票選開始哪家的福利你最喜歡?

2019-06-11 14:14

公司欠薪不給 勞工控桃市勞動局調解消極

2019-06-11 11:46

工程師赴陸工作，看見台灣沒有的機會...兩岸專家憂青年缺競爭力，點出關鍵問題

2019-06-10 15:34

理組朋友年薪百萬 他嘆文組卡關50k過不去

2019-06-10 15:30

自己要的人才自己訓練 天衍與吳鳳科大合作找到人才

2019-06-10 12:57

就業信心不如往年 新鮮人期待薪資連3年下修

2019-06-10 12:42

工程師都是邊緣單身狗？ 十大刻板印象陷阱「塊陶啊」

2019-06-10 09:39

6月求職季開跑 高雄釋出上千職缺

2019-06-09 12:38

鼎泰豐信義計畫區展新店 6/15辦招募人才活動

2019-06-09 12:01

鼓勵畢業生到南科就業 科管局辦免費體驗夏令營

2019-06-08 06:27

面試「咖啡杯測試法」 求職少一動作恐被刷掉

2019-06-07 10:01

經部再申請 11製造業鬆綁七休一

2019-06-06 23:56

辭工作回家接事業 收入暴增10倍他卻很後悔

2019-06-06 10:04

雇主沒加保 勞工職災仍有保險給付

2019-06-06 00:38

太冷影響思緒 研究指辦公室暖一點可提升女性生產力

2019-05-30 10:25

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 11:00

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (下)

2017-05-24 11:00
看更多

熱門文章

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

2019-06-19 13:35

高雄為何沒錢防治登革熱？游淑慧：陳菊減列減列再減列

2019-06-19 13:30

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

2019-06-19 15:28

高雄市長買一送一？陳其邁南下防疫背影 網讚「帥到不行」

2019-06-19 16:50

今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22

台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 09:52

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00

一句話惹哭小孩 兒科醫師列出NG爛句

2019-06-19 07:09

吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13

影／長期夜尿不在意 她左腎長滿結石

2019-06-19 11:19

陳其邁南下主持登革熱會議 韓國瑜：中央、地方聯手

2019-06-19 12:04

只有兩天！GODIVA冰淇淋買1送1來了

2019-06-19 16:25

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

救救我！保育動物困「牢籠」 牠被慘關31年

2019-06-19 00:37

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

母湯啦！ 旅客用泡麵碗偷渡16顆日本水蜜桃被攔截

2019-06-19 14:39

一隻蚊子都治不好？王欣儀數字解讀：蘇打臉花媽、賴神

2019-06-19 12:24

萬里蟹之爭 林右昌：基隆漁夫鍋比萬里只能吃蟹CP值高

2019-06-19 12:27

政院批准登革熱防疫經費 高市府：感謝政院終於同意

2019-06-19 15:51

高市府鳳山防登革熱消毒臨時喊停 議員里長錯愕不滿

2019-06-19 12:04

高雄市府沒錢對付登革熱？ 前文化局長為市府算了一下帳

2019-06-19 11:38

韓國瑜要5300多萬登革熱防疫經費 陳其邁宣布批准

2019-06-19 15:50

暑假出國搶機票要快！多家航空限時優惠 票價0元起

2019-06-19 13:42

馬如龍死於神經內分泌腫瘤 醫師提醒有這些症狀要注意

2019-06-19 15:49

6/22起特價只有3天！85度C「一顆檸檬」同品項第二杯10元

2019-06-19 12:07

北醫神秘「護心便當」 每天僅50份被秒殺

2019-06-19 14:26

專家：國內現首例 推斷秋行軍蟲成蟲已化蛹

2019-06-19 12:42

萬鷺朝鳳山谷下發生的悲劇 「寒水潭春夢」療傷止痛

2019-06-18 21:03

韓國瑜因登革熱摃中央 黃偉哲：可以體諒父母官的心情

2019-06-19 12:13

蘇貞昌揶揄韓國瑜蚊子都管不好 郝龍斌：中央沒責任？

2019-06-19 13:46

聯晚之眼／秋行軍蟲入侵 台灣能做什麼？

2019-06-19 12:29

防治登革熱 陳其邁、韓國瑜一起現身金獅湖市場視察

2019-06-19 18:36

天氣炎熱加西南風沉降 3縣市19日高溫亮橙燈

2019-06-18 22:19

【親子教養】高偉峯／網路遊戲成癮與正向引導

2019-06-19 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／香港加油

2019-06-19 06:00

男子心肌梗塞沒CPR自行送醫被救回 醫師大讚奇蹟

2019-06-19 18:42

【生活的風景】默子／紅蔥頭飄香

2019-06-19 06:00

防客運司機過勞 業者提路線變更 公總：可評估

2019-06-19 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top