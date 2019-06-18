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求職旺季注意！徵才廣告不實 最高罰雇主150萬

2019-06-18 15:50聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

正值青少年打工、新鮮人求職旺季，小心勿踩求職陷阱！根據勞動部統計，近3年求職者或員工申訴案件主要是「不實廣告」與「收取保證金」，佔98%，提醒求職者應徵時若發現職場狀況與徵才廣告不符，可向地方政府檢舉，雇主可罰30到150萬元。

勞動力發展署指出，據統計，2018年求職者或員工申訴類型包括「不實廣告」、「扣留證件財物」、「收取保證金」、「指派違法工作」，總共190件，最後依具體事證對雇主裁罰了9件，開罰案件多是求才內容與實際不符、收取保證金，像徵才廣告刊登的是A職缺，面試時才被告知要做B職缺，就屬廣告不實

發展署指出，近3年求職者申訴大宗有98%是不實廣告與收取保證金，若雇主刊登不實廣告，可罰30到150萬，若收取保證金，則罰6到30萬元。

此外，因現代網路科技發達，也有愈來愈多詐騙集團假藉徵人名義，利用臉書社群或Line即時通訊軟體等刊登求職廣告，面試時要求提供金融帳戶存摺及金融卡，求職人恐淪為詐騙人頭戶，也有以「短期打工」、「低勞動高報酬」等噱頭，教唆至ATM取款或至超商收取被害人存摺證件，使求職者淪為提款車手或收簿手，致觸犯刑法。

發展署提醒，青少年求職前應牢記要確定、要存疑、要陪同「三要」準備、應徵時堅守不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作「七不」原則，應徵面試時務必隨時留意身旁環境及自身安全，若有任何異狀，須立即離開現場或藉故脫身，如遇有疑似不法情事，可向地方政府檢舉或報警處理。

為加強宣導求職者及打工青少年的勞動權益保障，勞動部配合內政部推動「暑期保護青少年─青春專案」，每年補助地方勞政主管機關，主動查察異常求才廣告、運用多元媒體宣導及辦理校園與校外求職防騙宣傳活動，去年度辦理宣導講座和活動454場、8萬8494人次參與；台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）也設置了青少年打工專區，包括打工資訊、勞動權益資訊及求職防騙技巧，並刊登各式常見的職場陷阱案例與相關法令，分析慣用詐騙手法，提供社會新鮮人或是暑期打工的青少年參考。

求職旺季到，根據勞動部統計，求職者或員工申訴類型最大宗為廣告不實、收取保證金。本...
求職旺季到，根據勞動部統計，求職者或員工申訴類型最大宗為廣告不實、收取保證金。本報資料照片。
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求職廣告不實打工
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