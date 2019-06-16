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客運司機荒 交部：補助徵才 工會：改善低薪才治本

2019-06-16 00:30聯合報 記者侯俐安／台北報導

阿羅哈客運三死事故後，客運駕駛長年人力不足困境再度浮上檯面。交通部公路總局昨宣布...
阿羅哈客運三死事故後，客運駕駛長年人力不足困境再度浮上檯面。交通部公路總局昨宣布擴大徵才方案。 圖／聯合報系資料照片
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阿羅哈客運三死事故後，客運駕駛長年人力不足困境再度浮上檯面。交通部公路總局昨宣布擴大徵才方案，補助客運司機考照費用、兩個月訓練期間生活津貼，任職半年再發獎金，目標今年招一五○人、三年六百人。客運業者表示有助挹注人力，將加碼補貼；但客運工會認為改善低薪、高工時才能治本。

業者估計客運駕駛約有一千五百名缺額，公路總局擴大徵才方案，增加補助考職業大客車駕照一萬至一萬四千兩百元，並補貼兩個月訓練期間生活費，每月兩萬三千一百元，相當於基本工資，任職滿半年再加發三萬元留才獎勵金，等於最高可補助九萬四百元。

對此，國光客運總經理吳忠錫表示，過去各家客運曾辦聯合招募，但不理想，這次剛好中連貨運結束營業，司機能轉來客運業，盼能趁機招募新血。

首都客運總經理李建文表示，要讓新人能久任，仍要改善勞動條件，檢討基本票價費率，給業者合理的運價、利潤，並保障駕駛員薪資待遇。交通部補貼票價不能長久，仍應回歸使用者付費。

台灣汽車客運業產業工會理事范光明則認為，客運業最大問題是駕駛處於高風險、高工時、低薪的環境，政府應回歸市場機制，不要壓抑票價調漲，否則以補貼幫客運業招人，新人來了也留不住，只是病急亂投醫。

公路總局運輸組組長劉育麟表示，產業及薪資結構面的問題，確實很難一次到位，但現已不斷改善，減少高工時問題，未來會持續輔導提升駕駛工作環境。

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