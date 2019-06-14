8周產假延長至14周？勞團贊成企業反對

2019-06-14 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今邀集勞資團體、學者專家召開「產假及育嬰留職停薪制度公聽會」，會議中，有勞團代表認為應國際勞工組織（ILO）將產假延長至14周，但有工商團體認為產假過長，除增加雇主成本，產生替代人力問題，同時恐造成勞工跟職場脫節。勞動部則強調沒有預設立場，目前僅先蒐集意見。

有勞團代表表示，台灣產假現為8周，應當比照ILO建議，延長至14周，讓產婦獲得充分休息，至於育嬰留職停薪則須在子女滿3歲前申請，但3歲是小孩最黏爸媽的時候，建議可提高子女年齡上限；也另有勞團代表指出，若要改善少子化議題，鼓勵生產，應不是從延長產假、提高育嬰留職停薪子女年歲上限著手，主要是台灣托育環境尚不夠完善，公托搶破頭，私托費用負擔高，降低了年輕人生養下一代的意願。

台北大學法律系教授侯岳宏表示，以日本為例，另立有一部育兒照顧、老人照顧的專法，規範育嬰假、顧老假相關申請流程、條件與福利，且14周產假期間的薪資，是由社會保險支付6成薪，但在台灣8周產假給全薪，並由雇主全額負擔，侯岳宏建議台灣應另立專法處理。

義理法律事務所所長黃碧芬則說，要討論是否延長產假，應先確定產假是為了讓母體修復，還是增加親職時間，她也提醒若產假過長，可能導致產婦與職場脫節，需重新接受教育訓練，對勞工也是極大挑戰。

另一邊，工商團體代表說，像日本產假雖長達14周，產假期間薪資是由社會保險支付，在台灣卻是由雇主負擔，產假延長除需考量替代人力，復原職位銜接也是一大問題，況且若改由社會保險支付薪資，勢必增加保費，財源從何而來？

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，1、2年前曾邀集勞資團體討論產假延長，但當時雙方意見分歧，沒有共識，資方主要認為台灣產假8周全薪，再加上勞保生育給付2個月，天數雖少於其他鄰近國家，但錢沒有比較少，且產前還有安胎假、產後還有育嬰留停可運用。