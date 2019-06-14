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7成罹災營造業勞工未受教育訓練 勞動部推台灣職安卡

2019-06-14 18:48聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部指出，營造業職災死亡案件占全產業接近半數，其中重大職業災害中，高達7成以上的罹災者未接受職業安全衛生教育訓練，為了進一步要求營造工地負起教育訓練責任，勞動部從源頭管控，將在7月推出「台灣職安卡」，今年目標發出1萬張，以便檢核勞工是否接受過教育訓練，若營造場端的雇主未確實安排受訓，勞檢查獲將可處3萬到15萬元。

勞動部職安署職業安全組長李文進表示，營造業常以層層轉包方式經營，短期、臨時性勞工沒有一定雇主，流動性高，導致施工安全意識薄弱，從事作業前常未接受安全衛生教育訓練，所以容易發生職災，根據統計，營造業職災死亡案件就占了全產業近半數，且以2018年為例，營造業124名職災死亡勞工，有87人未受過教育訓練，等於高達7成罹災者未接受安全衛生教育訓練。

李文進說，目前台北市已有職安卡，台中市則有工安卡，勞動部的「台灣職安卡」將整合職安卡與工安卡資訊，並擴大到全台實施，勞動部也已經編訂教材，由勞動檢查機構培訓合格授課講師，營造作業勞工如受訓滿6小時課程，經線上測驗合格，即發給「台灣職安卡」，證明已訓練合格，可受雇於全國營造工地作業，無需再重複接受相同訓練；此外，卡片也以虛擬卡方式發行，用手機掃描或身分證字號登入，就可查詢勞工受訓紀錄。

李文進表示，營造廠商可做好把關，透過台灣職安卡，確認勞工是否接受過安全衛生教育訓練，若未提供或要求勞工受訓就雇用，勞檢被發現就會開罰3到15萬元。

台灣營造業職災死亡率高，且達7成以上的罹災者，未接受職業安全衛生教育訓練，為了進...
台灣營造業職災死亡率高，且達7成以上的罹災者，未接受職業安全衛生教育訓練，為了進一步落實勞工接受教育訓練，勞動部推出台灣職安卡，7月上路。本報資料照片
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勞動部職災
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