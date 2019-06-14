國道客運血汗班表 多路線司機待命15小時

有國道客運駕駛看不慣現在的血汗工時，向台灣汽車客運業產業工會提供一份今明兩天的派車班表。圖／台灣汽車客運業產業工會提供 分享 facebook

阿羅哈客運發生重大車禍事故，交通部長林佳龍要求嚴查司機派遣工時與人力狀況。有國道客運駕駛向台灣汽車客運業產業工會提供一份這兩天的派車班表，其中有多條路線嚴重超時，許多路線從早上六、七時開到晚上十一、十二時，待命時間高達十五小時，堪稱血汗班表。

另外，勞動部建議交通部應將勞檢結果納入省道、國道路權發照評點。交通部說，現行新路線評選已將違反駕駛時間的違規紀錄給委員參考，未來如果能取得勞檢單位的違規紀錄，也可在路線評選時提供給委員。

根據駕駛提供的這份客運班表，從台北往返台中朝馬站，早上六時四十分出發要連續開到晚間十時廿分；台北到新竹湳中等路線，駕駛工時從早上七時到晚上十時卅分，多個路線都連續工作、待命達十五個小時；還有基隆到台北長庚路線，駕駛從清晨五點就開始工作，持續到晚上十點半。

台灣汽車客運業產業工會理事范光明說，根據這份班表可發現，多個路線都嚴重超時，各家客運班表大同小異，這間公司的人車已算足夠的，其他公司可能更離譜，但交通部卻說司機沒有過勞問題，平日班表都如此，更何況連假。

該客運公司說，的確是該公司班表，出發、到達時間是指司機上下班時間，但中間都有休息時間，從一小時到三、四小時都有；公司現在也會給予中間休息津貼，未來將增加一欄中退（中間休息）時間，避免被誤會。

公路總局表示，依法該班表為駕駛上下班時間，並非從頭到尾在開車，中退時間也不得備勤，已要求監理所對照客運動態資訊，查核是否符合規範。