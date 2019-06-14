親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
國6東延行不行
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國道客運血汗班表 多路線司機待命15小時

2019-06-14 00:57聯合報 記者董俞佳侯俐安／台北報導

有國道客運駕駛看不慣現在的血汗工時，向台灣汽車客運業產業工會提供一份今明兩天的派...
有國道客運駕駛看不慣現在的血汗工時，向台灣汽車客運業產業工會提供一份今明兩天的派車班表。圖／台灣汽車客運業產業工會提供
分享

阿羅哈客運發生重大車禍事故，交通部長林佳龍要求嚴查司機派遣工時與人力狀況。有國道客運駕駛向台灣汽車客運業產業工會提供一份這兩天的派車班表，其中有多條路線嚴重超時，許多路線從早上六、七時開到晚上十一、十二時，待命時間高達十五小時，堪稱血汗班表。

另外，勞動部建議交通部應將勞檢結果納入省道、國道路權發照評點。交通部說，現行新路線評選已將違反駕駛時間的違規紀錄給委員參考，未來如果能取得勞檢單位的違規紀錄，也可在路線評選時提供給委員。

根據駕駛提供的這份客運班表，從台北往返台中朝馬站，早上六時四十分出發要連續開到晚間十時廿分；台北到新竹湳中等路線，駕駛工時從早上七時到晚上十時卅分，多個路線都連續工作、待命達十五個小時；還有基隆到台北長庚路線，駕駛從清晨五點就開始工作，持續到晚上十點半。

台灣汽車客運業產業工會理事范光明說，根據這份班表可發現，多個路線都嚴重超時，各家客運班表大同小異，這間公司的人車已算足夠的，其他公司可能更離譜，但交通部卻說司機沒有過勞問題，平日班表都如此，更何況連假。

該客運公司說，的確是該公司班表，出發、到達時間是指司機上下班時間，但中間都有休息時間，從一小時到三、四小時都有；公司現在也會給予中間休息津貼，未來將增加一欄中退（中間休息）時間，避免被誤會。

公路總局表示，依法該班表為駕駛上下班時間，並非從頭到尾在開車，中退時間也不得備勤，已要求監理所對照客運動態資訊，查核是否符合規範。

國道客運勞檢

相關新聞

上班好厭世？研究顯示12分鐘走動+善意互動能翻轉情緒

2019-06-13 11:58

一杯咖啡的時間談心 90後員工離職率降3成

2019-06-13 08:46

沒有升遷機會 專家：待3年就可以離職了

2019-06-12 15:06

畢業求職旺季 前鎮加工區釋出130個就業機會

2019-06-11 16:46

台大產學聯盟Demo Day 陳良基：台大人要創造工作

2019-06-11 16:23

服務類幸福企業票選開始哪家的福利你最喜歡?

2019-06-11 14:14

公司欠薪不給 勞工控桃市勞動局調解消極

2019-06-11 11:46

工程師赴陸工作，看見台灣沒有的機會...兩岸專家憂青年缺競爭力，點出關鍵問題

2019-06-10 15:34

理組朋友年薪百萬 他嘆文組卡關50k過不去

2019-06-10 15:30

自己要的人才自己訓練 天衍與吳鳳科大合作找到人才

2019-06-10 12:57

就業信心不如往年 新鮮人期待薪資連3年下修

2019-06-10 12:42

工程師都是邊緣單身狗？ 十大刻板印象陷阱「塊陶啊」

2019-06-10 09:39

6月求職季開跑 高雄釋出上千職缺

2019-06-09 12:38

鼎泰豐信義計畫區展新店 6/15辦招募人才活動

2019-06-09 12:01

鼓勵畢業生到南科就業 科管局辦免費體驗夏令營

2019-06-08 06:27

面試「咖啡杯測試法」 求職少一動作恐被刷掉

2019-06-07 10:01

經部再申請 11製造業鬆綁七休一

2019-06-06 23:56

辭工作回家接事業 收入暴增10倍他卻很後悔

2019-06-06 10:04

雇主沒加保 勞工職災仍有保險給付

2019-06-06 00:38

工商團體籲加班上限調至60小時 勞動部：目前沒規劃

2019-06-05 18:41

勞工職災保險法草案明預告 雇主未申保最高罰三百萬

2019-06-05 18:39

孩子發燒要臨時請假 主管為難不放行讓她爆氣

2019-06-05 14:48

暑期職場體驗計畫 釋600職缺已1700人報名

2019-06-05 12:07

台商搶攻新南向釋1300職缺 求才若渴

2019-06-04 13:44

延攬博士人才鬆綁規範 陳良基：避免人才斷層

2019-06-04 12:46

上班族向老闆提建言 人力銀行：2成6被責難

2019-06-03 19:55

屈原求職遇上壞老闆 警方防詐騙劇情應景

2019-06-03 12:36

高市6月首周釋400職缺 日月光、易華、海底撈大量徵才

2019-06-02 11:21

參加雙軌計畫半工半讀 科大生圓夢翻轉人生

2019-06-01 10:55

15上市櫃科技業中科院南科徵才 半導體廠應徵者最多

2019-05-31 14:43

勞動部調查：新鮮人平均起薪27,583元 金融保險業最高

2019-05-31 14:26

把人才留在家鄉 南投就業博覽會慷慨釋6000職缺

2019-05-31 10:42

太冷影響思緒 研究指辦公室暖一點可提升女性生產力

2019-05-30 10:25

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 11:00

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (下)

2017-05-24 11:00
看更多

熱門文章

阿翔謝忻爆婚外情 兩性作家評：和男人稱兄道弟更心機

2019-06-13 11:17

男友頻偷吃她忍痛分手 網友見照片驚：顏值爆表呀

2019-06-13 16:19

台鐵降門檻招399名營運人員 筆試全改選擇題

2019-06-13 16:27

郭台銘宣布加碼捐贈「再給台大癌醫中心50億元」

2019-06-13 10:30

驚！3歲女童背部都是疤 竟是兒童汽座「蟲蟲危機」

2019-06-13 19:39

研究生怨基北通學2小時 基隆人訓：這點苦都吃不了

2019-06-13 10:44

登上台北最高天空漫步雲端！台北101戶外101樓首度對外開放

2019-06-13 16:17

異國夫妻吵架冒出「歐巴+國罵」鄰嚇呆 網笑：台韓交流啊

2019-06-13 10:48

南投山區累積雨量已破200毫米 中北部大雨特報

2019-06-13 07:30

今下班當心淋成落湯雞！氣象局：傍晚各地雨勢再增強

2019-06-13 11:57

台大癌醫50億捐款延宕 郭台銘： 要捐錢卻捐不出去

2019-06-13 11:20

石門水庫水位溢滿 開啟排洪隧道調節性放水

2019-06-13 10:10

疑紅茶冰惹禍 高雄12學童嘔吐腹痛送醫1人留觀

2019-06-13 15:14

台中人私藏！高空賞夜景秘境 25樓平價丹堤咖啡旋轉餐廳

2019-06-13 19:55

秋行軍蟲首例發現者只獲贈娃娃 農委會被罵翻改發一萬

2019-06-13 19:45

下班注意！鋒面南移 全台20縣市豪大雨特報

2019-06-13 16:56

秋行軍蟲長得很像這些蟲蟲 農民不要誤判釀成蟲災

2019-06-13 16:30

杜蘭特在總冠軍賽中拉斷跟腱 足踝外科名醫這樣說

2019-06-13 09:25

奇妙家世！她有4個爸媽 紅包領4份、36分考卷被圍攻

2019-06-13 11:15

鋒面由北往南靠近 氣象局：今晚起中部以北防豪雨

2019-06-13 21:38

信義區百貨深夜食堂再加1還有巨型螢幕影廳 遠百A13預計10月底開幕

2019-06-13 18:25

吳德榮：今晚起對流再增強 北台灣等周末見陽光

2019-06-13 07:46

胃食道逆流光吃藥不會好 醫師：五大危險因子飲食要減

2019-06-13 12:59

聯晚之眼／世界最長鐵路隧道 耗時17年、犧牲9人命

2019-06-13 14:35

Apple信義A13週六開幕！玻璃外牆搶先看 地下層還有玄機

2019-06-13 10:43

漢民國小疑食物中毒11生送醫 疑外送紅茶冰沙惹禍

2019-06-13 14:10

氣象局提醒 嘉義縣、台南市注意大雷雨

2019-06-13 15:06

【相處之道】林姝／老公是我的

2019-06-13 06:00

今晚雨勢加劇！中部以北防大雨或豪雨

2019-06-13 13:50

全台累積五例！台東鹿野、宜蘭大同也遭秋行軍蟲入侵

2019-06-13 19:46

「我很善良卻必須絕情」人生3件事懂得放下 生活才會更快樂

2019-06-12 22:27

火車載病患？ 台鐵：需進一步瞭解

2019-06-13 15:59

母信佛教花大錢放生祭拜 還傳火供照問子「像什麼？」

2019-06-13 19:52

台東鹿野發現疑似秋行軍蟲 緊急採樣送驗

2019-06-13 10:56

疑外送飲料惹禍 高雄漢民國小傳學生食物中毒

2019-06-13 14:05

秋行軍蟲宜蘭台東現蹤 花蓮嚴陣以待

2019-06-13 21:03

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永遠有路可逃

2019-06-13 06:00

粉紅愛心衛星雲圖 網友崩潰：雨神的愛心可以不要嗎？

2019-06-14 00:18

車禍造成左膝粉碎性骨折阻血流 男子險截肢

2019-06-13 15:12

【家的形狀‧非典型的幸福】木木／只有我和孩子建立的家

2019-06-13 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top