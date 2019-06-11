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台大產學聯盟Demo Day 陳良基：台大人要創造工作

2019-06-11 16:23聯合報 記者吳貞瑩╱即時報導

科技部長陳良基出席台大國際產學聯盟Demo Day致詞時指出，台大人要有勇氣和膽識，走出校門是為社會創造工作，而不是搶工作，期許台大人應擔起為社會創造價值的使命。

陳良基表示，台大擁有眾多的資源，老師和學生經過學校洗禮後，要對社會做出有價值的創造，做為其他大學的典範，台灣社會也要學習，如何將新創的生態經營起來。台灣社會要永續好的生態系統，是絕對必要的。

不只是學分 而是對社會使命感

陳良基說，一年多前看到產業和學界各說各話，雙方仍有很大的鴻溝，這個缺口必須要彌補起來。台大國際產學聯盟（ILO）就是要讓業界知道，學校在做什麼事，也要讓老師和學生知道，在學校裡想出的新點子，要如何幫助產業和社會。如此反饋循環，學生看到的不只是學分，而是看到對社會的使命感。

以精確的數據分析，明確看到台灣經濟成長趨緩，台大創創中心主任李吉仁表示，持續成長是企業經營者不可迴避的課題，產業典範轉移，是目前企業轉型升級中，遇到不可逆的變數，台大創創加速器，就是致力於企業和新創的對接，以解決企業和新創所遭遇的困境。

需求端主導 經濟導向改變

1111人力銀行推動幸福企業同時，亦關注台灣企業的創新與成長，全力贊助上月三十一台大國際產學聯盟Demo Day活動。李吉仁指出，過去企業的成功方程式，是以「產品為中心，成本為導向」，是生產者驅動的經濟；現在已改為「顧客為中心，價值為導向」，成為需求端驅動的經濟。

典範轉移 企業成長遇瓶頸

他表示，企業成長現階段遇到兩大瓶頸，其一，過去成功的模式已日趨成熟，也代表成長已趨緩；其二，現在成功的模式和過去不一樣，以前是的懂的不要碰，現在是的懂的也要碰，已面臨不可逆轉的產業典範轉移。

「你有資源，但不曉得如何運用和成長，這就是現在台灣經濟成長的困境。」李吉仁分析台灣前百大企業，過去八年的CAGR（複合平均成長率），一語道破企業面臨的處境。

新創闢蹊徑 企業源頭活水

李吉仁認為，新創可以為目前企業成長的困境和台灣經濟趨緩，提供源頭活水。新創對於企業，在於探索應用創新的來源，對於未來發展成新事業的可能性；而企業是新創應用驗證的最佳場域，也是新創潛力策略的投資者。

垂直加速器 對接企業新創

李吉仁說，企業和新創一直難以配合，唯一解決方法就是運用「垂直加速器」，提供雙方對接的成長路徑。他表示，台大創創中心加速器，就是致力於雙邊的對接，也是創創中心未來工作的重點。文／林育如

更多幸福企業：https://happiness.1111.com.tw/index.asp

台大國際產學聯盟Demo Day。圖／ 1111人力銀行提供
台大國際產學聯盟Demo Day。圖／ 1111人力銀行提供
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台大陳良基

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