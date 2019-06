工程師赴陸工作,看見台灣沒有的機會...兩岸專家憂青年缺競爭力,點出關鍵問題

2019-06-10 15:34 商業周刊 黃齊元/商業.com專欄作家



郭台銘希望能替國民黨贏得2020總統大選。圖/聯合報系資料庫 分享 facebook

郭台銘出來選總統的原因之一,很重要是為年輕人,他說想要「替年輕人做點什麼」,並說要「找回國民黨失去的年輕人」。雖然年輕人不一定領情,但我絕對相信郭董有真本事。

但台灣的年輕人是否有真本事?是否被全世界所認同?很不幸答案是否定的。最近美國富比士(Forbes)雜誌票選「30 Under 30」,也就是30位在30歲以下的年輕人菁英,從300位候選人10大領域中選出,結果台灣只有一人進入300名單,令人難以置信。2017年台灣還有4人入選,現在越來越退步,我們真的那麼差嗎?

我覺得全世界太不了解台灣,要不然就是我們政府沒有好好發揚台灣價值。在這次富比士調查中,中國大陸有61人上榜,印度59人,日本30人,南韓28人,新加坡23人。

亞洲其它國家分布如下:澳大利亞19人,印尼17人,香港11人,馬來西亞9人,這些按實力來分屬於二段班國家。

台灣很不幸,淪落到末段班:紐西蘭6人,巴基斯坦6人,越南4人,阿富汗4人,哈薩克4人,菲律賓3人,蒙古3人,柬埔寨2人,巴格達2人,寮國1人,緬甸1人。換言之,台灣屬於末段班的最後一名,和緬甸及寮國屬於同一個等級,令人情何以堪?

台灣在300名候選人中,只有娛樂類的歐陽娜娜一人,實在很奇怪。台灣年輕人數理強、創意高、即使是餐飲業也有很多人創業,為何完全得不到國際評審的青睞?實在應該好好檢討。

我們來看個別的項目吧!首先是工業、製造和能源類。製造本應是台灣強項,但是印度有23人,中國4人,南韓2人。其次是藝術和食品飲料,手搖飲料不是台灣人發明的嗎?但印度有9人,中國7人,日、韓、港各有3人。在娛樂和運動領域,不令人意外,南韓高達10人,新加坡和日本各5人,韓流畢竟厲害。

至於社會企業領域,印度有14人,其次是韓國4人。我很訝異,因為台灣人最有愛心,照理說應該榜上有名。醫療照護領域,印度也高達12人。台灣的醫療水平亞洲向來首屈一指,但居然無人入榜。在媒體、行銷和廣告領域,印度有11人,中國8人,印尼4人。台灣人在媒體創意領域一向很厲害,不知為何缺席。商業技術領域,中國大陸入榜多達15人,澳大利亞6人,新加坡5人。這大概和AI人工智慧能力有關。

你可能不知道,富比士雜誌老闆是台灣人。2014年,華碩共同創辦人謝偉琦,結合香港基金,以4億7500萬美元,買下富比士。換言之,台灣人擁有的美國百年老牌財經雜誌,票選亞洲優秀年輕人,結果是台灣成績敬陪末座。What can I say?只能說評選過程非常公正。

台灣的年輕人真的那麼沒有競爭力嗎?當然不是,這就和台灣整體一樣,明顯地被低估(undervalued),有志氣的人早就往台灣以外的地方發展。

台灣最大的問題,在於整體價值太低,以前是和中國大陸比較,現在只能在東南亞國家相比。可悲的是,有時價值連東南亞國家都不如。舉例來說,新加坡共享租車獨角獸Grab目前市值140億美元,印尼的租車公司GoJek市值也高達100億美元,2家公司都只成立7-8年,而且均未上市;鴻海的市值大約310億美元,但已有45年歷史。

最近郭董在電視上接受訪問,年輕人問,他去選總統鴻海股價會不會跌?郭董說應該會漲,因為整個中華民國會漲,我覺得很有可能。

我可以確定,台灣在國際舞台上遭受忽視和歧視,所以價值無法彰顯。我們把門關起來,自我感覺良好,但國際上大部分人不把台灣當一回事,下一任的領導人有責扭轉這個現象。

最近一位年輕朋友來找我,我們認識了很久。早年他只是一名小工程師,但一直嚮往金融領域,我當年擔任併購協會理事長時,他就積極和我接觸,尋找可能機會。後來如願以償,進入了我的行業,但他並不以因此而自滿,希望挑戰更大的舞台。去年因緣際會,他找到了在大陸頂級投資機構的工作機會。

我問他去中國大陸的感想,是後悔、沒差別、還是好很多?他很肯定的表示是後者,重點不在於待遇,而是市場大太多,充滿了各式各樣的機會,這是台灣所從來沒有的。

作為台灣人,我當然想介紹一些本地的投資機會給他。但很不幸,就像富比士排名一樣,和大陸企業客觀比較,台灣的投資價值和吸引力大概算末端班。這對於以promote「台灣價值」為主要工作的我來說,是很大的感慨與啟發。

我對台灣的建議是:絕對不要以中美貿易大戰台商回流而竊竊自喜、隔岸觀火,更不能斷絕和大陸市場的關係,否則這將是台灣競爭力下跌的開始。現在正是我們重新發揚「台灣價值」的最好時機。

台灣的年輕人應該重經濟、遠政治。如果他們現在執迷於柯P、館長、小英這些話題,那我很為他們的前途擔憂。我知道年輕人大部分不喜歡郭董,但honestly他才是大家真正應該仿效的對象。一個人年輕的時候要有對的Role model,這會影響他的一生。

有一點我可以確定,台灣的年輕人遠比我要有智慧。在遇見那位年輕朋友之後,我不禁鬆了一口氣,或許我想得實在太多了。

I see the future of Taiwan,他的名字叫做「年輕人」。這是郭董選總統的理由,也是我奮鬥的理由。

兩岸專家點出台灣年輕人缺少競爭力是因為整體價值太低。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

※本文由商業.com授權刊載,未經同意禁止轉載。