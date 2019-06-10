工程師赴陸工作，看見台灣沒有的機會...兩岸專家憂青年缺競爭力，點出關鍵問題

2019-06-10 15:34 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



郭台銘希望能替國民黨贏得2020總統大選。圖／聯合報系資料庫 分享 facebook

郭台銘出來選總統的原因之一，很重要是為年輕人，他說想要「替年輕人做點什麼」，並說要「找回國民黨失去的年輕人」。雖然年輕人不一定領情，但我絕對相信郭董有真本事。

但台灣的年輕人是否有真本事？是否被全世界所認同？很不幸答案是否定的。最近美國富比士（Forbes）雜誌票選「30 Under 30」，也就是30位在30歲以下的年輕人菁英，從300位候選人10大領域中選出，結果台灣只有一人進入300名單，令人難以置信。2017年台灣還有4人入選，現在越來越退步，我們真的那麼差嗎？

我覺得全世界太不了解台灣，要不然就是我們政府沒有好好發揚台灣價值。在這次富比士調查中，中國大陸有61人上榜，印度59人，日本30人，南韓28人，新加坡23人。

亞洲其它國家分布如下：澳大利亞19人，印尼17人，香港11人，馬來西亞9人，這些按實力來分屬於二段班國家。

台灣很不幸，淪落到末段班：紐西蘭6人，巴基斯坦6人，越南4人，阿富汗4人，哈薩克4人，菲律賓3人，蒙古3人，柬埔寨2人，巴格達2人，寮國1人，緬甸1人。換言之，台灣屬於末段班的最後一名，和緬甸及寮國屬於同一個等級，令人情何以堪？

台灣在300名候選人中，只有娛樂類的歐陽娜娜一人，實在很奇怪。台灣年輕人數理強、創意高、即使是餐飲業也有很多人創業，為何完全得不到國際評審的青睞？實在應該好好檢討。

我們來看個別的項目吧！首先是工業、製造和能源類。製造本應是台灣強項，但是印度有23人，中國4人，南韓2人。其次是藝術和食品飲料，手搖飲料不是台灣人發明的嗎？但印度有9人，中國7人，日、韓、港各有3人。在娛樂和運動領域，不令人意外，南韓高達10人，新加坡和日本各5人，韓流畢竟厲害。

至於社會企業領域，印度有14人，其次是韓國4人。我很訝異，因為台灣人最有愛心，照理說應該榜上有名。醫療照護領域，印度也高達12人。台灣的醫療水平亞洲向來首屈一指，但居然無人入榜。在媒體、行銷和廣告領域，印度有11人，中國8人，印尼4人。台灣人在媒體創意領域一向很厲害，不知為何缺席。商業技術領域，中國大陸入榜多達15人，澳大利亞6人，新加坡5人。這大概和AI人工智慧能力有關。

你可能不知道，富比士雜誌老闆是台灣人。2014年，華碩共同創辦人謝偉琦，結合香港基金，以4億7500萬美元，買下富比士。換言之，台灣人擁有的美國百年老牌財經雜誌，票選亞洲優秀年輕人，結果是台灣成績敬陪末座。What can I say？只能說評選過程非常公正。

台灣的年輕人真的那麼沒有競爭力嗎？當然不是，這就和台灣整體一樣，明顯地被低估（undervalued），有志氣的人早就往台灣以外的地方發展。

台灣最大的問題，在於整體價值太低，以前是和中國大陸比較，現在只能在東南亞國家相比。可悲的是，有時價值連東南亞國家都不如。舉例來說，新加坡共享租車獨角獸Grab目前市值140億美元，印尼的租車公司GoJek市值也高達100億美元，2家公司都只成立7-8年，而且均未上市；鴻海的市值大約310億美元，但已有45年歷史。

最近郭董在電視上接受訪問，年輕人問，他去選總統鴻海股價會不會跌？郭董說應該會漲，因為整個中華民國會漲，我覺得很有可能。

我可以確定，台灣在國際舞台上遭受忽視和歧視，所以價值無法彰顯。我們把門關起來，自我感覺良好，但國際上大部分人不把台灣當一回事，下一任的領導人有責扭轉這個現象。

最近一位年輕朋友來找我，我們認識了很久。早年他只是一名小工程師，但一直嚮往金融領域，我當年擔任併購協會理事長時，他就積極和我接觸，尋找可能機會。後來如願以償，進入了我的行業，但他並不以因此而自滿，希望挑戰更大的舞台。去年因緣際會，他找到了在大陸頂級投資機構的工作機會。

我問他去中國大陸的感想，是後悔、沒差別、還是好很多？他很肯定的表示是後者，重點不在於待遇，而是市場大太多，充滿了各式各樣的機會，這是台灣所從來沒有的。

作為台灣人，我當然想介紹一些本地的投資機會給他。但很不幸，就像富比士排名一樣，和大陸企業客觀比較，台灣的投資價值和吸引力大概算末端班。這對於以promote「台灣價值」為主要工作的我來說，是很大的感慨與啟發。

我對台灣的建議是：絕對不要以中美貿易大戰台商回流而竊竊自喜、隔岸觀火，更不能斷絕和大陸市場的關係，否則這將是台灣競爭力下跌的開始。現在正是我們重新發揚「台灣價值」的最好時機。

台灣的年輕人應該重經濟、遠政治。如果他們現在執迷於柯P、館長、小英這些話題，那我很為他們的前途擔憂。我知道年輕人大部分不喜歡郭董，但honestly他才是大家真正應該仿效的對象。一個人年輕的時候要有對的Role model，這會影響他的一生。

有一點我可以確定，台灣的年輕人遠比我要有智慧。在遇見那位年輕朋友之後，我不禁鬆了一口氣，或許我想得實在太多了。

I see the future of Taiwan，他的名字叫做「年輕人」。這是郭董選總統的理由，也是我奮鬥的理由。

兩岸專家點出台灣年輕人缺少競爭力是因為整體價值太低。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

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