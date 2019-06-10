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理組朋友年薪百萬 他嘆文組卡關50k過不去

2019-06-10 15:30聯合新聞網 綜合報導

高中生選自然組或是社會組，會影響未來出路。圖／ingimage
高中生選自然組或是社會組，會影響未來出路。圖／ingimage
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大學入學指定科目考試將在七月一號登場，申請入學已在前幾日放榜，考生們都錄取理想科系了嗎？近日有網友在PTT感嘆，「身邊很多理組朋友畢業後起薪就有60K以上，反觀文組28K就是不錯薪水了，如果能重來，我一定讀理組」。

近日一名網友在看板《WomwnTalk》上表示，「畢業五、六年後理組同學都挑戰年薪150萬了，文組平均月薪4、5萬就停滯了」，網友提到自己本身就是讀文組，身邊很多理組朋友起薪都有60K，讓他很羨慕，「如果以後有兒女要讀文組一定罵醒他」。

認同這個觀點的網友紛紛回覆，「後悔，但也只能走下去了」、「無奈我數學不好」、「想讀但是選理組，我可能畢不了業」，但也有網友不認同表示，「做自己喜歡的工作，才能找到人生價值」、「我有朋友念新聞系後來讀傳播碩士，雖然一開始比較辛苦，但後來都找到不錯工作，也買房了」、「雖然薪水不高，但是在推動社會，文組是不可或缺的一部分」

根據台灣教育體系，國中畢業後若選擇高中而非高職，大部分高中學校，會在高中二年級將學生分為自然組、社會組，意在協助學生適性發展，促使學生能「術業有專攻」，但也有不批評聲量指出，文理分科會使學生缺少部分知識，阻礙學生綜合發展。

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