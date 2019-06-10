親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

無視103萬人「反送中」！港府堅持612強勢二讀

自己要的人才自己訓練 天衍與吳鳳科大合作找到人才

2019-06-10 12:57聯合報 記者謝恩得╱即時報導

2015年，天珩機械總經理邱兆鋒一句「我不擔心我的企業10年後沒有訂單，但我十分擔心10年後沒有人才可以用」，開啟了吳鳳科大電機系與天衍合作勞動部推動的「雙軌訓練旗艦計畫」，也開啟珩機械「自己要用的人才自己培養」的理念。

過4年的培訓，當年參與計劃的23名訓練生中，的14名學 生順利完成訓練，不僅通過公司專業認證考試，更成長為有能力與師傅們共同完成專案的優秀人才。從系統規劃、設計開模、組裝配線、設計程式到試車完成，一步一腳印完成了「假撚機自動落紗用自動導向車」，今天在吳鳳科大舉辦成果發表會，分享雙軌計劃的豐碩成果。

邱兆鋒表示，將持續與吳鳳科大電機系合作共同執行雙軌計畫，期待在任何產業革命中，公司可以站穩腳步，立足台灣和世界。

畢業生陳育仁感恩公司和學校，4年來他不僅可以更加奠基電機相關專業知識，透過實務實習更學會機械相關知識，如車床、洗床、電銲等，讓他成為名副其實的機電整合專才。畢業生陳于哲更透露，公司剛開始雖然僅依勞動部給基本薪資，但在半年後就訂定完善的加薪制度，他曾經在一星期只上班4天的情況下，領到一個月27000元的薪資。同時，在實習半年後，公司也比照勞基法給特休，真是幸福企業。

吳鳳科大校長蘇銘宏校長認為，少子化已經波及到職場，4天實習2天上課的雙軌訓練方式，讓學生可以一邊修習所需相關知識，一邊學習實務技術，可快速融入工作崗位、降低職場訓練教育時間，是目前產業人力培訓的最佳選擇。今年已有9家嘉義地區的知名公司和吳鳳科大合作雙軌計畫，推出60個名額的訓練生。

吳鳳科大電機系學生與天珩機械共同研發「假撚機自動落紗用自動導向車」。記者謝恩得／...
吳鳳科大電機系學生與天珩機械共同研發「假撚機自動落紗用自動導向車」。記者謝恩得／攝影
分享
吳鳳科大電機系雙軌訓練旗艦計畫的畢業生成果發表會。記者謝恩得／攝影
吳鳳科大電機系雙軌訓練旗艦計畫的畢業生成果發表會。記者謝恩得／攝影
分享
「自己要的人才，自己來訓練」天衍機械與吳鳳合作雙軌計劃，14名畢業生即進入天衍工...
「自己要的人才，自己來訓練」天衍機械與吳鳳合作雙軌計劃，14名畢業生即進入天衍工作。記者謝恩得／攝影
分享

實習勞動部
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

工程師都是邊緣單身狗？ 十大刻板印象陷阱「塊陶啊」

2019-06-10 09:39

6月求職季開跑 高雄釋出上千職缺

2019-06-09 12:38

鼎泰豐信義計畫區展新店 6/15辦招募人才活動

2019-06-09 12:01

鼓勵畢業生到南科就業 科管局辦免費體驗夏令營

2019-06-08 06:27

面試「咖啡杯測試法」 求職少一動作恐被刷掉

2019-06-07 10:01

經部再申請 11製造業鬆綁七休一

2019-06-06 23:56

辭工作回家接事業 收入暴增10倍他卻很後悔

2019-06-06 10:04

雇主沒加保 勞工職災仍有保險給付

2019-06-06 00:38

工商團體籲加班上限調至60小時 勞動部：目前沒規劃

2019-06-05 18:41

勞工職災保險法草案明預告 雇主未申保最高罰三百萬

2019-06-05 18:39

孩子發燒要臨時請假 主管為難不放行讓她爆氣

2019-06-05 14:48

暑期職場體驗計畫 釋600職缺已1700人報名

2019-06-05 12:07

台商搶攻新南向釋1300職缺 求才若渴

2019-06-04 13:44

延攬博士人才鬆綁規範 陳良基：避免人才斷層

2019-06-04 12:46

上班族向老闆提建言 人力銀行：2成6被責難

2019-06-03 19:55

屈原求職遇上壞老闆 警方防詐騙劇情應景

2019-06-03 12:36

高市6月首周釋400職缺 日月光、易華、海底撈大量徵才

2019-06-02 11:21

參加雙軌計畫半工半讀 科大生圓夢翻轉人生

2019-06-01 10:55

15上市櫃科技業中科院南科徵才 半導體廠應徵者最多

2019-05-31 14:43

勞動部調查：新鮮人平均起薪27,583元 金融保險業最高

2019-05-31 14:26

把人才留在家鄉 南投就業博覽會慷慨釋6000職缺

2019-05-31 10:42

6月求職旺季！98%畢業生預計投入職場 估花2.1個月找工作

2019-05-30 12:03

太冷影響思緒 研究指辦公室暖一點可提升女性生產力

2019-05-30 10:25

畢業即就業 雙軌訓練旗艦計畫即日起招生

2019-05-29 13:39

《職災保險法》草案下周預告 臨時、短期工納特別加保

2019-05-28 17:24

經濟部國營事業徵才761人 月薪36K起

2019-05-28 13:06

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 11:00

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (下)

2017-05-24 11:00
看更多

熱門文章

這3種家具再「便宜」都別買現成 找木工訂製才划算

2019-06-09 21:22

99%女人睡前5種壞習慣 讓妳30歲看起來像40歲

2019-06-09 17:08

今起六天全台有雨 嚴防瞬間大雨雷擊強陣風

2019-06-10 06:04

首波滯留鋒面逼近！這三天雨勢最劇烈 不排除有龍捲風

2019-06-10 08:27

日本最大連鎖牛排IKINARI STEAK登台 午餐優惠、用餐秘訣總整理

2019-06-09 20:34

滯留鋒逼近！ 吳德榮：明天至周五慎防致災性降雨

2019-06-10 07:44

連假放完不憂鬱！星巴克今明推限時「買一送一」

2019-06-10 08:36

經常喝鮮奶茶可能導致腎結石？ 營養師這樣分析

2019-06-10 07:46

氣象局示警：南高屏防瞬間大雨雷擊強陣風

2019-06-09 14:04

第一名最解渴！台灣人最愛10大飲料口味大公開

2019-06-10 10:15

李佳芬推薦好書 感觸「人生失敗比成功多 過程最重要」

2019-06-09 16:02

離岸風電工程 恐「弄瞎」白海豚

2019-06-10 00:41

雷達表助攻！Ashleigh Barty法網擒得首座單打大滿貫金盃

2019-06-09 14:11

唐綺陽星座運勢週報：獅子有貴人提拔 雙子感情坐雲霄飛車

2019-06-10 07:30

酷航促銷機票又來了！ 來回含稅四千有找明早開搶

2019-06-10 08:55

每日星座運勢／天蠍錢財有小筆進帳 信任有助工作

2019-06-10 00:00

獨／免疫療法健保給付上路2個月 名額用掉65％

2019-06-09 21:56

機車考照季來臨 四大魔王關卡要注意

2019-06-09 20:38

馬如龍癌逝 新光醫院：家屬未授權說明

2019-06-09 19:26

苗栗雲端發票好運抽 3000多個獎項等你來

2019-06-09 15:45

最多網友愛的是它！驚人美味原來都藏在超商裡

2019-06-10 10:01

滯留鋒面加西南氣流 未來一週全台濕答答

2019-06-09 19:34

秋行軍蟲疑入侵 通霄青割玉米田急採樣封田

2019-06-10 11:26

減速為小石虎 網友呼應為MZM002安全祈福

2019-06-09 15:35

「機關車女王」重現花蓮 鐵道迷搶拍蒸汽火車

2019-06-09 14:19

端午節收假日國5交通比預期好 不排除提早結束高乘載

2019-06-09 16:00

【家人關係】夏客／父愛

2019-06-10 06:00

台灣黑熊登CNN 「比貓熊珍貴」

2019-06-10 00:41

11年來最大減幅 汽油每公升降1.4元

2019-06-09 23:31

卡通角色魅力發燒！ 柯南、拉拉熊快閃店齊登場

2019-06-09 16:50

台鐵新市善化段突停電 近萬人受阻陸續恢復中

2019-06-09 20:27

端午收假台鐵出包 台南新市到善化間缺電延誤

2019-06-09 20:26

Uber條款昨上路 司機近期擬大規模抗爭

2019-06-10 00:25

影／婦人跌倒右手撐地骨折 手術後隔天可拿筆

2019-06-10 09:22

【心情點滴】優果媽／沒有，讓我們珍惜所有

2019-06-10 06:00

明起略降溫 西半部防暴雨

2019-06-10 00:19

【家的形狀‧非典型的幸福】跳tone的單親爸爸／不斷增加的幸福感

2019-06-10 06:00

吃不完的粽子好煩惱 營養師幫它創意大變身

2019-06-09 14:48

降雨強風帶走汙染物 全台空品連三天罕見「綠油油」

2019-06-10 06:03

工程師都是邊緣單身狗？ 十大刻板印象陷阱「塊陶啊」

2019-06-10 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top