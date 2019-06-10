自己要的人才自己訓練 天衍與吳鳳科大合作找到人才

2019-06-10 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



2015年，天珩機械總經理邱兆鋒一句「我不擔心我的企業10年後沒有訂單，但我十分擔心10年後沒有人才可以用」，開啟了吳鳳科大電機系與天衍合作勞動部推動的「雙軌訓練旗艦計畫」，也開啟珩機械「自己要用的人才自己培養」的理念。

過4年的培訓，當年參與計劃的23名訓練生中，的14名學 生順利完成訓練，不僅通過公司專業認證考試，更成長為有能力與師傅們共同完成專案的優秀人才。從系統規劃、設計開模、組裝配線、設計程式到試車完成，一步一腳印完成了「假撚機自動落紗用自動導向車」，今天在吳鳳科大舉辦成果發表會，分享雙軌計劃的豐碩成果。

邱兆鋒表示，將持續與吳鳳科大電機系合作共同執行雙軌計畫，期待在任何產業革命中，公司可以站穩腳步，立足台灣和世界。

畢業生陳育仁感恩公司和學校，4年來他不僅可以更加奠基電機相關專業知識，透過實務實習更學會機械相關知識，如車床、洗床、電銲等，讓他成為名副其實的機電整合專才。畢業生陳于哲更透露，公司剛開始雖然僅依勞動部給基本薪資，但在半年後就訂定完善的加薪制度，他曾經在一星期只上班4天的情況下，領到一個月27000元的薪資。同時，在實習半年後，公司也比照勞基法給特休，真是幸福企業。