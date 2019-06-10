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工程師都是邊緣單身狗？ 十大刻板印象陷阱「塊陶啊」

2019-06-10 09:39網路溫度計 綜合報導

圖／stocksnap
圖／stocksnap
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工程師就是宅男？嗶嗶嗶！你可能已經誤入刻板印象的陷阱囉！雖然台灣科技產業發達，堪稱「工程師聚集地」，但一般社會大眾卻不太瞭解工程師這個行業，甚至有些既定的刻板印象。美國有位22歲的女性工程師，因為受夠大眾對工程師的職業刻板印象，發起「#ILookLikeAnEngineer」活動，顛覆大眾對工程師的印象，鼓勵科技業職場多元性，在網路上引起熱烈響應！

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出台灣網友對「工程師的十大刻板印象」，希望透過這份調查結果與解說，重新檢視你我錯誤的觀念，或許你會發現，其實工程師跟你印象中的「很不一樣」喔！

No.10 用高CP值、厲害的3C產品

3C產品百百種，在我們「麻瓜」的眼中，工程師本身擁有專業知識與技術，他們能夠出神入化地使用各種3C產品。明明跟我們拿一樣的電子產品，在他們手裡就變成超級神器，其中的眉角只有正港的工程師才懂啊！不過工程師其實各自有不同擅長的領域，並不是完全精通所有類型的電子器材哦！

No.9 標配：戴眼鏡、穿帽T或格紋襯衫，穿衣沒sense

有些工程師造型總是千篇一律，戴著不怎麼潮的眼鏡，穿著簡單樸素，說好聽點叫隨性，說不好聽點叫隨便！尤其他們總會不約而同地穿上各種花色的格子襯衫或大學帽T，讓我們不禁疑惑，莫非這是一種工程師彼此間的制服小默契？不過你千萬別以為所有工程師都是這樣的，當然還是有不少超會打扮的型男潮女工程師，在路上遇到你都會忍不住回頭再看ㄧ眼唷！

No.8 專業工具人，修理東西call他準沒錯

工程師多半擁有動手實作的技能，能夠把壞掉的物品拆開仔細研究後，再組裝回去的超能力！無法再使用的東西，往往能在他們手中起死回生！修理東西是許多工程師的專長，但他們卻經常因此而淪為「專業工具人」（遞上一張衛生紙）。工程師是秉持助人為快樂之本的精神所以才幫助大家的，不是因為他們很喜歡修理東西好嗎～請好好謝謝曾幫助過你的善良工程師！

No.7 愛看正妹，個個都是表特板神龍

許多工程師大大們經常在PTT神出鬼沒，卻因此遭受各種質疑，誤解他們看起來安靜的外表下藏著一顆愛看正妹的宅宅心，常在表特板流連忘返，只要一看到漂亮女孩就發動專業技能，瘋狂肉搜對方資料。其實正妹人人愛看，工程師並不會特別投入，而且PTT板面那麼多，誰說一定是整天掛在表特板神搜正妹，這根本是空穴來風的謬論呀！

No.6 熱血動漫宅，女友二次元

有些人會不自覺得把工程師和宅男歸類在一起，好像他們的人生除了漫畫、動漫、電玩和模型之外，就沒有別的嗜好了。還誤會他們放假時只會整天窩在家中，沉溺於網路世界，不愛踏出家門與他人互動，與現實生活脫離。但其實並不是這樣的呀！工程師們還是有其他興趣與愛好，喜歡與三五朋友一起從事戶外運動、參加藝文活動或是一同去自助旅行的呢！

No.5 嚴肅理性沒創意，生活很無趣

大概是因為工程師們在工作場合大多都是呈現嚴肅謹慎的樣子，不管是在評估製程專案、處理數據分析、研究新技術時，都太習慣用理科腦思考，因此給旁人一種過於理性的刻板印象，甚至讓人誤會他們連在日常生活中都是如此無趣！但其實他們也是擁有幽默風趣的一面，頭腦轉得飛快，產生的創意和想法超乎你的想像呢！

No.4 母胎單身，不擅長與異性相處

許多人會誤會工程師大部分都有異性社交障礙、不懂得討異性歡心、不浪漫也不夠大方主動，很多都是沒閃光的單身狗。這可是大錯特錯！像工程師這種既理性又能幹，腦子轉得快，又有專業技術的人，可是許多單身男女心心念念的菜呀！你才單身狗，你全家都單身狗！

No.3 男性為主的領域，女性不適合

或許是因為工程師的男女比例差距，經常是男多於女，因此造成很多人認為科技相關產業只適合男性。其實這是職場性別刻板印象的惡性循環，事實上，已經有不少優秀的女性工程師證明在科技產業裡，性別不是阻礙，女性也可以擁有非常棒的「理科腦」，能和男性工程師一起在科技領域發光發熱！

No.2 憨厚木訥、不愛交際的邊緣人

聊到工程師的性格，許多人都會直覺地認為很木訥、內向、不善交際，甚至認為他們的人生只要有3C就夠了，根本不需要朋友，全是「邊緣人」！錯錯錯！安靜內向只是其中一群工程師，但這也不代表他們沒朋友，其實他們才是最懂得傾聽、陪伴朋友的。而且還有很多陽光外向、幽默風趣的工程師呢！請各位小伙伴多多挖掘工程師朋友有趣的一面吧！

No.1 人人年薪破百萬?!

不少人認為工程師這個職業，隨便都是年薪破百萬以上的，工程師只要在辦公室裡、坐在電腦前一整天，就能夠輕鬆愜意擁有高收入。但其實工程師並非大家所幻想的，人人都擁有百萬年薪的。不過，工程師這個職業相較於其他職業來說，社會新鮮人的起薪待遇的確較好，而且隨著年資增長，總體薪資是能夠有相當大幅度的成長空間，年薪突破百萬以上是非常有機會的。而工程師高薪的背後，其實都是他們運用專業的知識與技術所換取而來的，工程師的工作不如大家想像中的容易簡單唷！人家也是付出了許多心血和力氣，領著應有的報酬呀！

圖／網路溫度計提供
圖／網路溫度計提供
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月10日至2019年05月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『工程師的刻板印象』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 》、《DailyView網路溫度計粉絲團 》未經授權， 請勿轉載！】

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