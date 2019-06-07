電子工程碩士月薪只有28K 他轉行當警察

2019-06-07 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



中華科大電子工程碩士畢業的鍾駿綸，看到同學任職的電子相關產業起薪不到3萬元，工時長、薪水低得嚇人，決定轉行考警察特考。白天幫姊姊帶小孩、晚上趕補習班，偶爾幾天還必須到加油站打工到近午夜，但他善用零碎時間，以手機App做考古題，每一考科都練習上萬題，成了他上榜關鍵。

鍾駿綸大學、研究所念的都是電子工程，且這段時間他一直在加油站半工半讀，畢業後服役類別是警察替代役，讓他首度接觸到警察相關工作內容。鍾駿綸說，退伍後他看到已在電子產業就職的研究所同學，起薪只有2萬8千元，跟他在加油站打工的月薪不相上下，一天工時卻動輒12小時，就算工作3年，頂多加薪加到3萬2左右，「這樣的薪水怎麼養家？」

退伍後找不到人生方向，鍾駿綸先回到加油站，邊打工邊思索未來，研究所時期的教授勸他別白費6年的專業訓練，讓他一度猶豫。不過，想起服役期間並不排斥警察工作，再加上薪資待遇優渥，他決定報考警察特考。但一周仍有幾天的傍晚5點到晚上11點到加油站報到，賺取生活費。

兩度應考，鍾駿綸坦言投入讀書的時間不算多、也不特別拚命。第一年他花半年準備，理工科出身的他，擅長畫圖形、流程圖理解概念，讓他可加速進入狀況；更靠與補習班同儕組讀書會，彼此分享答題角度，但最後仍以1分之差落榜。

第二次準備考試時，鍾駿綸依舊泰然自若，每天10點起床，在家看書到下午3點多，就出門打工，一周有幾天要打工，更有幾天白天必須充當5小時保母，替姊姊照顧3個小孩，即使身處嬰兒啼哭與幼童吵鬧聲中，鍾駿綸仍相當淡定，「就加減看書，盡量做題目。」

他說:「專注力只有幾小時，更要抓緊把握好」。精神渙散或時間破碎時，他則轉而練習考古題，每一科都練了一萬題以上，連上廁所時都不放過，繼續打開手機App做題目。