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辭工作回家接事業 收入暴增10倍他卻很後悔

2019-06-06 10:04聯合新聞網 綜合報導

一名男網友辭掉原本工作回家接事業，雖然薪水增加不少，但壓力卻更大，讓他有點後悔。...
一名男網友辭掉原本工作回家接事業，雖然薪水增加不少，但壓力卻更大，讓他有點後悔。 圖／聯合報系資料照片
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找工作真的是一件讓人很傷腦筋的事，大家都想要薪水高一點、工作輕鬆點，但總是事與願違。一名男網友在論壇《mobile01》表示自己有考取國家技職證照，工作時間和薪資都和一般受薪階級差不多，5年後回家接掌家裡事業，但他卻抱怨雖然薪資更高，但工作時間變長、要學得更多，壓力也更大，他上網發文想問網友意見，看看大家會怎麼選擇？

原PO表示22歲畢業時就考取國家技職證照，之後找了份月休8天、一天工作9小時、月薪平均4~5萬元的工作，每天上下班正常打卡，放假也輕鬆遊玩，時間自由毫無壓力。不過，因為家裡的事業需要人幫忙，因此他原本工作做了5年多後便辭掉然後回家接掌家裡的事業。

原PO說家中事業的月薪是原本工作薪水的10倍，不過一個月僅休3~4天，一天做10小時，什麼事情都要學著自己來，會計、基本水電、員工管理、政府評鑑資料、聯合稽查等等，讓他覺得時間都被綁住，壓力實在太大了，做了一年多真的不怎麼快樂。他PO文想問網友如果可以選擇，大家會想在外當員工還是回家當老闆？

文章引起網友熱議，許多人紛紛給予意見，「逃出去過一陣子還是要回來，到時應該比較甘願了」、「一個月賺4、50萬就別嫌了，最怕是當個窮忙的老闆」、「本來創業不容易，每樣都是成本，老闆有這好當，何必找你回去？」、「人生就是改變或接受，如果改變不了的話就只好接受自己的生活」。還有網友提供方法「現在當老闆每個月領50萬，讓利一點，每個月10萬就好，剩下40萬去請3~4個人才，那是不是事情都不會積在你那裡了，替老闆分憂解勞，事業越做越大…然後你也不會那麼累了」。

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