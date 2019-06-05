工商團體籲加班上限調至60小時 勞動部：目前沒規劃

2019-06-05 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



工商協進會今舉行理監事聯席會議，工商協進會理事長林伯豐表示，政府應放寬每月加班上限從54小時至60小時，對此，勞動部回應，勞基法二修時，已改以3個月為總量控管區間，1個月加班上限可適度放寬達54小時，以因應企業急單、旺季等特殊情況，彈性上路至今才剛1年多，目前尚無規劃再調整上限。

林伯豐說，由於實施一例一休，導致勞工與企業主都面臨加班時數彈性不足，建議政府將每月加班上限從54小時提升至60小時，並呼籲勞動部儘速提出解決方案。

勞動部官員表示，去年勞基法二修時，已給出彈性調配空間，制定加班時數的調整機制，經工會或勞資會議同意後，以3個月為區間總量控管，單月加班總時數不得超過54小時，每3個月不得超過138小時，上路至今才1年多，且也需顧及勞工身心平衡，勞動部目前沒有再調整的計畫。

林伯豐另提及的基本薪資本外勞脫鉤，勞動部官員說，除國際公約明訂不得有差別待遇，隨著移工母國的經濟提升，若台灣薪水太低，移工也不願到台灣工作，且脫鉤後對本國勞工權益也會有影響，雇主恐轉往聘用薪資較低的移工。