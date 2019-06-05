勞工職災保險法草案明預告 雇主未申保最高罰三百萬

2019-06-05 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



《勞工職業災害保險法》單獨立法草案明天(6日)預告，勞動部指出，除擴大納保對象新增30多萬人受惠，本次立法最大亮點是凡受僱於登記有案事業單位的勞工，保險效力從到職日起算，就算雇主未依法申報加保，勞工發生職災後也照樣拿得到保險給付，也會針對該雇主處以10萬到300萬罰鍰。草案預告至8月4日。

勞動部表示，目前勞工保險包括普通事故保險及職業災害保險，都規範在《勞工保險條例》內，考慮兩保險間的衡平性，很難只針對職災保障做有效提升，且外界也建議應有效連結災前預防與災後重建相關措施，因此有必要將職災保險與勞保脫鉤，並整合職災勞工保護法，將職災預防、補償及重建規範在同一部法律。

勞動部勞動保險司長鄧明斌說，現行規定僱用5人以上的登記有案事業單位的勞工，才需強制加保，新法則不分僱用人數，全部納入保障範圍，預估將多納入30萬餘人；同時將臨時或短暫受僱於自然人雇主的勞工，納為特別加保對象，並規劃簡便加保管道與三級制的加保級距，讓工地臨時工類型的勞工更有保障。

針對提高投保薪資，上限由現行的4萬5800元調高至7萬2800元，涵蓋約9成以上勞工薪資水準，下限則訂為基本工資2萬3100元，確保照顧到薪資較低勞工的給付權益，若按平均投保薪資估算，雇主每人每月負擔的職災保費會從66元增加到75元。鄧明斌說，新法施行初期仍以目前平均費率0.21%計算保費，上路3年後再精算調整。

給付權益部分，除擴大醫療給付支付範圍、提高傷病給付額度，失能及遺屬年金給付也刪除年資規定，改按投保薪資一定比例發給，確保年資較短的職災勞工權益，並建立部分失能年金制度，此外，可併領職災保險或其他社會保險年金給付，但職災保險年金給付會減額發給。

鄧明斌強調，本次立法最大亮點是參照德、日先進國家作法，只要受僱於登記有案事業單位的勞工，保險效力起算點為到職日，與雇主申報加保與否無關，若雇主沒幫勞工加保，勞工發生職災照樣可請領給付，該雇主還會被罰10萬到300萬元罰鍰，罰鍰收入會回繳作為職災保險基金。

職災預防重建部分，勞動部職安署長鄒子廉表示，現行存有地方與中央二級制的職業疾病鑑定，易產生行政處分矛盾，未來將改由中央負責認定；此外，由於先行是以保費收支結餘40%作為預防與重建專款，但每年收支結餘浮動，導致經費來源不穩定，新法草案則改成直接提撥年度應收保費20%，確保經費收入，由於每年應收保費約100億元，預估未來用在職災預防重建約20億元。