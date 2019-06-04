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延攬博士人才鬆綁規範 陳良基：避免人才斷層

2019-06-04 12:46聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

科技部「補助延攬客座科技人才作業要點」今年8月1日上路，博士級研究人員聘用職銜將更具彈性、用人機構自籌經費挹注加碼有所依據，以及放寬一次核給研究人員多年期經費。

科技部長陳良基表示，博士級科研人才的培育與延攬將是維繫競爭力的基礎。為避免未來面臨難以逆轉的人才斷層危機，研修延攬科技人才補助規定，優化及鬆綁攬才規範，是必要作為。

科技部今年4月完成修訂「科技部補助延攬客座科技人才作業要點」，修正重點包括博士級研究人員聘用職銜更具彈性、用人機構自籌經費挹注加碼有所依據，以及放寬一次核給研究人員多年期經費。

科技部表示，為反映目前受延攬之博士級研究人員實際工作屬性，將延攬資格由「博士後研究人員」修正為「博士級研究人員」，並授權大專校院及學術研究機構依照實際工作需求和屬性彈性訂定職銜，如「博士後研究人員」或「專案研究人員」等，促成活化博士級研究人才多元發展目的。

科技部並配合博士級研究人員職銜授權學校自訂，增列「研究費」補助項目，並明確各項補助經費為部分補助性質。大專校院與學術研究機構可在補助期間內，自籌經費或由科技部各類計畫經費挹注配合款。

針對審查研究表現優異者，科技部將於補助期間配合參與計畫的全程期間一次核給多年期，期滿亦可申請繼續補助。同時也刪除博士後研究總補助年限規定，以滿足長期尖端研究上的人力需求。

科技部長陳良基。本報資料照片
科技部長陳良基。本報資料照片
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