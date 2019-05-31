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申請入學淪多錢入學？大學教授發起「流言終結運動」

2019-05-31 17:24聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

書審資料不做會比不上人家嗎？幹部證明及志工服務到底有沒有用？國立台北大學社會學系系主任陳婉琪，在臉書發起「申請面試流言終結運動」，邀請大學教授一起澄清社會大眾對大學申請常見的誤解。她表示，一旦想要跟風，你就失去了獨特的你自己。包括台大電機系教授葉丙成等上百名大學教師，都認同並分享此文。

部分家長團體日前指出，申請入學比例大幅提高，已經成為學生兵家必爭之地，為了讓備審資料「漂亮」，各種琳瑯滿目的營隊因應而生，價格更是節節高升，申請入學已經變成「多錢入學」。

然而，有大學教授站出來，盼傳達正確的資訊給家長跟學生，免得一直被騙花冤枉錢。

陳婉琪表示，關於申請入學，相同的公共意見每幾年（或甚至每年）就要翻騰一次，為什麼？冷飯也只能炒一次好嗎？很多家長（有時會出現高中老師也）以為面對大學申請必須這樣做那樣做，導致自己焦慮不已，連帶地讓整個社會焦躁不安。可是有許多「以為」，真的不是大學端的實際篩選運作原則。

為了讓不正確的迷思停止散播，陳婉琪發起一個「申請面試流言終結運動」，邀請所有在大學教書的老師們，來一起澄清社會大眾對大學申請常見的誤解。

陳婉琪指出，已經有很多大學老師，不論是親自寫文章，或是受訪報導，都曾提過類似的內容，但為什麼這些誤解總是長駐人心、縈繞不去？他想，是因為個別發聲（儘管那位老師再怎麼有名氣）仍不夠有力量嗎？那如果我們集體發聲呢？

陳婉琪邀請在大學教書的老師們，如果同意文章的QA內容關於個人申請篩選原則，請留下校系名字或分享此文。如果能夠透過系務會議得到多數同仁的同意，請直接留下校系。也可以選擇性的同意（譬如商學院是否可能不同意服裝Q1題，但同意其他部分），也可共同增補缺漏的常見迷思及適當的回答。

●[申請面試 Q & A]

Q1：【服裝】大學申請面試需要穿西裝、襯衫、套裝、絲襪嗎？

A1：穿得像學生，整齊清潔不邋遢就可以了。穿襯衫、穿套裝雖然不會扣分，但「絕對不會」有加分效果！

Q2：【書審資料】我看新聞說很多人都花錢找人幫忙製作書審資料，弄彩色漂亮的封面，我擔心我不做會比不上人家。怎麼辦？

A2：跟服裝問題一樣，印刷材質及色彩比別人精美，雖然不會扣分，但「絕對不會」有加分效果！重點是你如何透過文字內容來適當表達你自己的獨特性。如果找人代做（先不討論這其實屬作弊行為），實質上很容易導致千篇一律，顯得你全無特色，面試時也容易漏餡。

Q3：【活動經驗】既然多元入學的精神是重視各方面的才能，那麼備審資料裡是不是活動經驗越多越好？

A3：學生課外活動的學習固然同樣重要，但並非必要，也未必是越多越好。首先，面試的功能之一便是確認你的書面資料呈現就是真正的你自己，因此通常會根據你的書面資料來深入追問。書審資料中「膨風」越大，實際一見面一對談，落差就越大，可能反而成為你的敗筆。其次，每個人都有其獨特性，未必非要以活動來勉強自己。舉例來說，當多數學生都以活動經驗來點綴自己時，一個喜歡獨自看電影，累積許多優質影評作品的學生就會脫穎而出了。

Q4：【營隊】參加學科主題的營隊，應該對該科系之申請有幫助吧？

A4：與上述活動經驗類似地，營隊參不參加絕非重點。你有無表現出對特定領域的了解與熱情才是重點。若你總是為參加而參加，或只因為父母指點才去參加，自己說不清為什麼參加以及對自我探索有何幫助，也只是徒然暴露你參與模式的淺薄性，造成反效果而已。反過來說，若你真的有心探索特定科系領域，浩瀚網路資源及公共圖書館，都是你的寶庫。

Q5：那麼，幹部證明及志工服務到底有沒有用？把我們搞得很累耶～～

A5：【社團幹部或志工】幹部證明及志工服務本身沒有太多作用。跟活動、營隊都一樣，堆疊出來的項目資歷本身並沒有意義。除非這些經驗剛好可以對學生產生什麼深刻影響，且學生能夠清楚地、誠摯地表達自己。換句話說，活動、社團、營隊這些都只是媒介（不會因為有了營隊證明就如何）。透過媒介，我得以成長為更棒的人。如果是媒介，那麼喜歡讀書、喜歡聽Podcast、喜歡寫小說並在虛擬空間與人互動…… 不也都是很棒的替代媒介？且適合的媒介不也會因人而異？

當申請者（或輔助申請的家長、學校）覺得這樣搞很累時，就表示很可能抱持著跟風的心情（認定做了有用，一定要做，不敢不做）。一旦想要跟風，你就失去了獨特的你自己。

國教行動聯盟上周在教育部前舉行「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」活動，針對大學考招...
國教行動聯盟上周在教育部前舉行「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」活動，針對大學考招亂象向教育部陳情。 記者林伯東／攝影
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