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工時穩定機會多 近8成上班族看好傳產

2019-05-27 14:33聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

1111人力銀行今（27）日公布「前進傳統產業意願調查」，發現有將近七成九的上班族，有意願或是已經投身傳統產業，其中以碩士學歷意願最高，其次才是大學。1111人力銀行副總經理何啟聖指出，智慧製造、海外布局，使得科技人才向傳產業流動，有意追求高薪向海外發展者，也將求職目光轉向傳產業。

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何啟聖指出，面對數位轉型，為了加速升級，傳統產業在經營面、行銷面求才若渴，大量進用頂尖人才，為過去視科技業為第一志願的資訊科技業從業人員開了另一扇窗。

1111人力銀行進一步指出，近年來傳統產業轉型最具代表性的就屬紡織產業，成功轉型為科技紡織，台灣不但是全球機能性紡織品的供應重鎮，也成為國際品牌的重要研發合作夥伴及供應來源，更以領先的環保及再生技術，以及智慧型紡織品占穩一席之地。

調查發現，紡織業吸引上班族就業的主要原因包括，生產機械自動化（40.5%）、由代工轉型品牌經營（39.9%）、分紅/激勵獎金（39.4%），以及豐厚年終獎金（38.8%）。

逾半受訪者願赴海外工作

1111人力銀行指出，紡織業還赴海外設廠，在東南亞、東協設廠打開企業版圖，更前進歐、美、亞、非、中東等市場參展、拓展業務，從業人員前進海外機會大增。這次調查發現，五成三的上班族有意前進海外工作，而最想前往的地點包括中國大陸（52.5%）、日本（42.2%）、新加坡（32.1%）、越南（30.9%）以及馬來西亞（21.3%）。調查中也顯示，願意被派往海外的科技紡織業上班族，對薪資的期待也向上提升，平均想領126.67萬元，也是這次調查中上班族的平均薪資49.2萬的2.5倍。

該調查對象是1111人力銀行求職會員，採隨機抽樣，調查時間5月8日到22日，有效樣本數1137份，信心水準95%，誤差值為正負2.91個百分點。

上班族薪資
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