多錢入學？教團批家長畫錯重點：教授不是笨蛋

2019-05-25 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



今天上午12年國教家長聯盟召開記者會，控訴現行的申請入學制度已經變成多錢入學，因為學生為了備審資料好看參加各種營隊，而營隊的價格也節節高升，動輒五千甚至上萬的都有，甚至有許多補習業者嗅到了這股商機，打出「一條龍」套裝方案。

對此，全國私校工會理事長尤榮輝回應，家長聯盟以補習班的噱頭來否定申請入學和學習歷程是「畫錯重點」。口語表達能力不是考前臨陣磨槍可達到的，教授的推薦信只是參考，重點還是在孩子的「實力」，而「實力」不能靠推薦信來誇飾，很容易就穿幫。

尤榮輝表示，補習班提供的代寫書審資料、模擬面試，或代寫推薦信只是在反映父母親害怕輸在面試的市場的需求，其實補習班是在給有錢的父母吃安慰劑，補的是父母心理上的不安。有錢父母只是要花大錢求心安，花的是冤枉錢，所以不能因此來說多元入學有利於有錢的父母。

尤榮輝說，孩子有沒有實力或特殊才能或興趣，可從過去的學習歷程紀綠中看出來。推薦信內容的真假虛實，也很容易分辨。經過補習班口試特訓孩子，給的大都是制式答案，大學教授不是笨蛋，體制的訓練不容易有特別傑出或多元的特殊表現，資料太過於跨耀或甚至造假，「大學教授也是過來人，難道會不知道？」