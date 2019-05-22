下班好難 逾一成住院醫師單次上班超過28小時

2019-05-22 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



住院醫師九月將納入勞基法，勞動部預計27日預告住院醫師責任制範疇。衛福部指出，已針對國內廿家醫院訪查，發現總工時達標達九成六，七月起也將進行下一波訪查，幫助醫界銜接勞基法。

衛福部醫事司科長賴貞蘭表示，住院醫師納入勞基法九月上路，衛福部已完成公立醫院住院醫師工時指引及「住院醫師與醫療機構之聘僱契約範本」，保障全體住院醫師權益，好在九月能順利銜接新規定上路。

賴貞蘭表示，調查發現，符合住院醫師四周最高工時不超過320小時的醫院占九成六，但單次上班最長不得超過28小時達成率，僅八成六至八成七，表示逾一成住院醫師單次上班工時逾28小時。

賴貞蘭解釋，主要是外科住院醫師開刀時數較長，加上住院醫師想多學習，使每次上班時間超標。預計今年7月將再展開一波訪查，並持續輔導醫院銜接新法上路。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯表示，勞動部預告的責任制範疇將成為各家醫院依循的重點，目前納勞基法僅有私立醫院的住院醫師，公立醫院住院醫師則依循衛福部公告的工時指引，但衛福部工時指引中，未強行把住院醫師與醫療機構的契約範本寫進指引中，契約範本僅為各醫院參考內容，將積極向衛福部爭取，工時指引強度應全面比照勞基法。