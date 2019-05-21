又宅又無趣？亞馬遜女工程師曝入行9優點 年薪5百萬

2019-05-21 12:38 聯合新聞網 綜合報導



正妹工程師分享在美國亞馬遜工作的工作日常。圖擷自 YouTube 分享 facebook

在台灣低薪、高工時的勞動環境，實在很難想像一週工時30小時，且坐擁500萬年薪的工作日常。一名在美國工作的正妹軟體工程師Lucia，便在「Dcard」上分享自己的工作生活。她表示在很多人的心中，工程師是個又宅又無趣的職業，但她認為軟體工程師其實是一個很適合女生的工作，希望可以吸引更多大學女生加入這個行業。

Lucia在美國亞馬遜擔任工程師，從小在美國唸書長大，目前入行約3年多。她列出9大優點說明女性從事軟體工程師的好處。

首先，她表示軟體工程師一畢業起薪就月薪新台幣40萬元，且只要願意刷題和準備面試，要找到高薪工作非常容易。另外，工時彈性，一週工作時數大約30小時，且大部分公司允許可在家上班，對生理期容易不舒服的女性來說是一大福利。她也指出，幾乎所有產業都有相關的軟體，可找自己有興趣的產業入行。她舉自己喜歡網購為例，表示自己在亞馬遜上班，常常是一邊上班一邊網購，更笑說自己薪水一大半直接還給公司。

她更列出自己平常工作日的行程。可以看到10點半進公司後先開會，回報自己的工作進度及規劃，11點時回覆E-mail約半小時。緊接著便是去跑步放鬆約30分鐘，再去吃午餐。下午1點到6點這段時間則是有會的時候開會，沒會的時候寫代碼，時間非常自由。

Lucia也利用影片呈現自己的上班日常和工作環境。影片中可以看到她下班後不但有時間和男友約會吃飯，回家還能悠哉追劇。她也表示，自己原先並非資訊科系，而是由生物轉資工，且大部分同事也非本科系畢業。她表示現在軟體工程師很缺人，程式語言算是好入門，就算不轉系也可以自學或上一些網路課程學習。希望透過自己的經驗吸引更多人踏入這個產業。

許多台灣網友看到Lucia的工作日常，不少人哀號自己的工作時間「是你的兩倍欸！」更表示「軟體工程師真的是現在吃遍世界的鐵飯碗」。