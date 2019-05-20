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報到前一天被通知「前人留任不用來了」 她慘變無業人口

2019-05-20 15:08聯合新聞網 綜合報導

一名女網友順利找到新工作後便辭掉原本的工作，沒想到報到前一天卻被新公司通知不用上...
一名女網友順利找到新工作後便辭掉原本的工作，沒想到報到前一天卻被新公司通知不用上班了，讓她慘變無業人口。示意圖／ingimge
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一般人在轉職過程中，若找到新工作，就會向原公司提離職，以便工作交接並為新工作做準備。然而，一名女網友抱怨，她日前找到一份新工作後，辭掉了原本的工作，卻在報到前一天被新公司通知，原本要離職的人員決定留任，要她不用來報到了，讓這名女網友頓時成為無業人口。

一名女網友在臉書《爆怨公社》上po文表示，她上個月透過人力銀行網站，向屏東某間工廠投遞履歷，應徵行政倉管人員，不久後也順利獲得面試機會。工廠於上月（4月）21日通知原po被錄取，要她5月2日前往報到，因此，該名女網友向原本的公司申請離職。

沒想到，新公司在報到前一天的下午5點半致電給原po表示，原本打算要離職的員工最後決定留任，公司目前無職缺，要原po隔天不用去上班了。一夕之間淪為失業人口的女網友聽了之後相當傻眼，忍不住po文抱怨，「（新公司）導致我辭掉前一份工作，卻失業，請問這樣可以去申訴嗎？」

對此，許多網友也替原po抱不平，「這公司真爛，這樣誰還敢去應徵，應該要求賠償的」、「沒誠信的公司」。也有不少人留言表示曾經遇過類似事件，「也遇過啊，我是上班那天公司跟我說，對不起，我們另外一個主管有找到人了」、「我朋友也遇過面試完薪水也談完，說考慮好隔天打給他們禮拜一報到，隔天打過去說應徵到人了有職缺再通知」。

網友建議原po可以蒐集證據向相關單位投訴，但原po致電人力銀行詢問之後卻得到「到職前通知不用去上班是沒有違法的」的答覆，只能摸摸鼻子吃悶虧。

面試離職失業

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