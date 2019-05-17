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慘！爆肝女主管被放逐1人部門 從氣到發抖到讓公司傻眼

質疑收錢才挺韓國瑜惹哭館長 苦苓發文致歉了

進公司一年，就擊敗6萬人摘下10萬元大獎...從這個約聘員看成功職涯的3關鍵

2019-05-17 11:09商業周刊 蔡祐吉／商業.com專欄作家

職場起步階段，工作低階與否不是重點，把事情做到最好，才是關鍵！示意圖／Ing...
職場起步階段，工作低階與否不是重點，把事情做到最好，才是關鍵！示意圖／Ingimage
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這不是個勵志故事，而是我的組員湘慈的親身經歷。

剛領完大學畢業證書的隔月，湘慈成了我的組員；她不是公司正式編制員工，而是兩年一聘的約聘人員，掛的則是公司最低階的「辦事員」。

但湘慈的工作，並不是在辦公室「辦事」，做做文書、聯絡工作而已；她被賦予遠超過她職稱所需負擔的任務，除了要處理我們組內一般的行政、報帳等工作外，湘慈每個星期至少有兩天要到東部出差，還扛下與礦場周遭地方部落500多位原住民朋友溝通互動，進行「關係管理」的責任。

由於部落位處公司租用的礦場附近，儘管公司用盡各種專業數據、專家調查結果，證明周遭安全無虞，但原住民朋友們，並不全然對公司友善；部分族人長期抗爭，想盡辦法要讓公司無法營運，因此湘慈居間穿梭、溝通、安撫、協助，難度其實相當高。

在主管們的規劃下，湘慈一邊協助出點子，一邊也扮演執行者的角色；一位生長於都市，22歲的年輕大學畢業生，第一次踏進原住民部落，就靠著誠懇的態度與開朗的性格，取得族人們的認同，跟著他們唱歌、喝小酒，當場被取了個原住民名字「哈娜」(花的意思)，順利融入部落。

之後，她又藉著挨家挨戶拜訪、送年節小日用品，跟每一戶的族人聊天，詢問他們的需求，再協調公司主管協助解決例如房屋修繕、孩童課業輔導以及婚喪喜慶等問題；幾個月後，還跟我們一同說服公司高層，在當地設置了定點的服務中心，直接派駐人員，全天候提供服務，果然贏得不少喝采，讓許多族人對公司的印象改觀。

湘慈不只在上班日出差，為了配合部落作息，她常常必須調整休假，在周末出差，幫原住民舉辦歌唱比賽、烤山豬同歡；原住民朋友找她協助，也不會只在上班時間，下班後、深夜、假日，電話說來就來，去年0206大地震、花蓮地區大樓倒榻那次，為了確定部落無恙，我們還一起忙到半夜。

湘慈到職周年的時候，剛好遇到集團最高榮譽「遠東精神獎」的報名；在長官支持下，我們幫湘慈報名「積極任事類」的個人貢獻獎項，經過激烈的甄選過程，湘慈從集團內200多家公司、6萬多名員工當中脫穎而出，一舉拿下這個獎，在數百位各公司高階主管面前，接受副董事長的頒獎，也贏得10萬元獎金……

當天在現場，我聽到其他類別的受獎人發表感言時，有一位前輩幾乎激動落淚說：「我進了公司快30年，終於讓我拿到這個獎了……」當然還有更多同仁，不是表現不好，但就算兢兢業業做到退休，也跟這個獎項無緣。

相較之下，湘慈這位「約聘辦事員」，竟然能在進公司才一年的情況下，拿下大獎，在集團史無前例，也讓台下各公司主管們驚訝之餘紛紛交頭接耳：「這小女生是誰呀……」

身為湘慈的直屬主管，近身觀察她2年，我知道她做了很多「份外工作」，也有很多「超齡任務」跟「責任」要承擔，但她從來不曾抱怨，也不曾喊苦，更耐得住長官經常突如其來投出的「變化球」；靈活的反應，成熟的談吐，讓每一位跟她接觸過的同事跟委外單位的主管，都非常欣賞她，據我了解，幾乎所有跟我們有公務往來的公司，都曾經私下向湘慈表達，希望挖她到他們公司工作的邀請。

其實湘慈畢業自私立大學，沒有顯赫的家世背景，外型也不到國色天香的地步，她能受到這樣的肯定，是靠著自己的努力與腳踏實地（不分大小地完成每一項被交付的工作），還有不怕承擔重任的勇氣（扛下艱難的任務），與對自己有明確的目標與想法（不會被眼前小利引誘頻頻跳槽，願意在一個工作上紮實努力一段時間），這些特質，都是跟湘慈一樣的許多八年級生不一定具備的。

愈有規模的公司、愈有歷史的公司，人事規定相對會比較死板，如果湘慈當初計較「約聘」形式，在意「辦事員」職稱，她就沒有這個舞台可以發揮所長，讓她的能力被看見；反過來說，當她奇蹟式地幫公司立了大功，拿下6萬人爭取的最高榮譽後，不管未來在不在這家公司、這個集團，她還需要擔心未來沒發展嗎？

職場起步階段，工作低階與否不是重點，永遠不要看輕自己，永遠把事情做到最好，才是我們應該學習的地方！

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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