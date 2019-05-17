爆肝女主管被放逐冷部門 醫師教她一招還擊老闆的不當待遇

2019-05-17 10:34 聯合新聞網 文／陳俊欽(精神科醫師)



「我不明白。」黃小姐說。

「為了公司，我幾乎是在拚命。從早忙到晚，自動加班，從來沒怨言，但是今天公司這樣對我，我真的很難接受。他們這樣做，無非是要我自動請辭，除了這條路，我似乎也沒別的路可走了。這幾天，我每次想到這件事，就會氣到發抖，根本沒辦法睡覺。」

黃小姐在某家公司任職，工作表現極為優異，是大家相當看好的一個明日之星。近來她升了官，反而很苦惱──因為她升為某個冷門部門的主管，部門名稱很怪異，以前從來不曾聽過，底下一個人也沒有，沒有同事、沒有目標，不知定位，除了一間空蕩蕩的辦公室以外，什麼都沒有。

「我知道他們忌妒我，所以故意整我。強迫我跟我的班底分開，讓我什麼事情也不能做。」黃小姐憤憤地說。

「我的表現在公司裡有目共睹，他們不敢得罪我，只好用這種下三濫的手段。要是我能確定哪些傢伙幹的，我一定去找他們算帳！」

「很可惜，妳可能永遠不知道是誰幹的。而且，這是個經過嚴密計畫後的陰謀。從所有人的口中，妳可能什麼也問不出來。」

「對！就是這樣！大家都敷衍我！講一堆只能騙騙白癡的話。」黃小姐越講越生氣。「要我乖乖請辭，想都別想，我不是那麼好逼走的人！

黃小姐自認為公司賣命，卻被冷凍到莫名部門當主管，連下屬都沒有。示意圖／ingimage 分享 facebook

不甘心：為什麼這樣對我？

「靠情緒或意志力都無法解決問題的。要不然，今天你就不會來找我了。」

「我是因為失眠，所以才來看診。」黃小姐辯白說。

「妳認為在這種狀態，妳能撐多久？」

「我不知道。也許你說的對，但是我真的很不甘心。」

「好吧！倘若妳不甘心，那妳就得為自己做些什麼。妳想擊敗他們，我知道，但是妳要怎麼做呢？」

「我已經是全公司裡面，最有生產力的人了，為什麼他們還想砍掉我？他們只是在自我犧牲而已。」

「現在妳理解了。倘若在理性的前提下，公司應該留住最有生產力的員工，但很可惜，從來沒有一個公司是遵循理性在做事的，所以公司的競爭力才不會達到最大。在這種情況下，個人價值不能保證什麼──人可以選擇自殺，公司自然也可以選擇砍掉自己最有價值的員工。」

妳要繼續提高自己的價值

「所以我就得接受這種命運？」

「當然不是，妳得繼續提高自己的價值，讓公司更難以損失妳這個人才。」

「沒有人，沒有錢，連定位也沒有！我能怎麼做？」

「以前的妳，已經習慣在規則中打仗，今天，妳被放逐到規則以外，所以妳得自己創造自己的規則。」我說。

「畢竟，妳還是那個單位的主管，妳有權對內或對外表達些什麼的。而且，妳也不必擔心得罪上司，因為人家原本就希望妳滾蛋。妳做得再爛，也不會比這個更爛──就當做妳已經死了，死人是不必守規矩的。」

黃小姐思索了片刻，忽然面容一斂。「我知道我該做什麼了。」

「我會開抗憂鬱劑與安眠藥給妳。這些藥物會增強妳的體力，減低妳對於別人評價的依賴度，提高妳的記憶力與反應力。讓妳可以以一敵萬，即使在會議室全場敵對狀態下，依然神態自若。」我說。

「當然，這是以物質來對抗心靈的方式，在妳沒人沒錢沒資源的狀態下，這是最廉價的還擊炮火。妳可以決定要不要使用？」

黃小姐選擇迎戰一途，也一一詢問了各類「軍火」的作用與副作用。

黃小姐在職場受到不當待遇，醫師教她正面反擊的方法，就是讓自己表現更出色。圖片來源／ingimage 分享 facebook

轉變，必須從自己開始

一個月後，黃小姐又來就診，她略為憔悴，但神情頗為自得。「你的藥很有效。真的，我彷彿變成另外一個人，比以前冷靜多了。」

黃小姐開始陳述她這個月幹的「好事」──她開始利用這個空殼主管的名頭，開始對外接洽各種事務。她自己創造這部門的角色：自己決策，自己執行。她更加努力了，甚至還自掏腰包辦活動。她過去的下屬，也都偷偷跑來幫忙。

「妳現在就要記得一件事，妳所有的行為，都必須是對公司有利者才行，換言之，妳得繼續提高自己的價值。」

好的狀態──最好的武器

黃小姐會意的一笑。我也很欣賞她的聰敏，在這麼短的時間內，領悟了這個道理。

接連幾個月過去，黃小姐繼續來拿藥，儘管她的症狀已經改善，但她還是保持一定的劑量。有人勸她停止服藥，以免「傷身」。她只是淡淡的說：「這是正義的成本。」

全公司的人都傻眼了。一些想來安慰她的人，看到她自得的模樣，都愣住了──然後被她抓公差，有錢出錢，有力出力。「就是嘛！與其空言安慰我，不如實際來幫我做事情比較快。」她說。

她的部門成了公司裡最不花錢、績效極佳，但沒人知道真正定位的一個怪異單位。「我管他們的看法？定位就在我腦袋裡，要怎樣就怎樣，反正最慘的，就像原本那樣被趕出去而已。」她說。

「我用我的身分做我可以做的事，累積我自己的經歷與業界名聲，然後幫公司賺錢──誰能怪我？要我自己走人？門都沒有！」

妳可以去到更好的地方

一年後，公司為了解決這尷尬的場面，只好將她調回另外一個部門，而且給她一個更高的職位，算是用來堵住她的嘴。

最後一次門診時時，黃小姐反而相當平靜。「也許是我該認真思索，這地方是否值得我待下去的時候了。」

文章授權轉載自《失落戀花園：在失落與失戀的人生低谷裡，用心理學找到愛回自己的能力》

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