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工作十年沒存款 他被主管狂念一小時：至少該存個60萬

2019-05-16 10:43聯合新聞網 綜合報導

網友上班時和主管提到存款的問題，主管問到原po工作了十年了存了多少錢，原po表示...
網友上班時和主管提到存款的問題，主管問到原po工作了十年了存了多少錢，原po表示結婚後前一直不夠用，根本沒存到錢，沒想到主管竟驚呼。 圖／ingimage
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工作十年就一定有存款？一名網友上班時和主管提到存款的問題，主管問到原po工作十年存了多少錢，原po表示結婚後錢一直不夠用，根本沒存到錢，沒想到主管竟驚呼，「出來工作十年沒有存款？真不知道你們現在年輕人在幹嘛」，令原po相當無言。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，在公司時突然聊到存款的問題，約四十多歲的主管問原po，「幾歲退伍？那現在幾歲？」，原po如實回答「20歲退伍，現在30歲」，主管又問道「你出來工作也有十年了吧，那你現在存多少錢了？」，原po則表示，結婚後錢一直不夠用，所以沒有存款。

沒想到主管一聽竟相當震驚，工作十年居然沒有存款，認為工作十年沒有存個60~100萬怎麼行，「以前我都可以，你們怎麼不行，我不知道你們現在年輕人在幹嘛」，原po聽了相當無奈，但並沒有就此結束，主管反而劈哩啪啦講了快一個小時，而原po心裡想著這都是因家庭經濟懸殊的影響，「以前你吃家裡住家裡，想買車妳媽拿六十萬給你」，同時感嘆，家家有本難念的經，「如果能像你這樣還月光族就真的該檢討了」。

網友看了紛紛表示，「為生活去賺錢跟為了像正常人有工作而工作的差距不是那些人能體會的」、「物價漲薪水低，能存什麼錢，不負債就好」、「有些人就是不懂，自己對外宣稱的實力，其實只是比別人幸運」、「所以主管要加油，提高公司產值及競爭力，才能幫員工多加薪早日達標」，不過也有網友認為主管只是關心，「反向思考，花時間念你，是要你未來更好，還是越來越不好？」。

薪水結婚

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