7月起周休二日挨轟 台鐵：落實工會休假訴求

2019-05-15 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台鐵考量今年7月起落實周休二日，引發台鐵產業工會砲轟，認為變相被砍加班費。台鐵表示，目前人力員額到位，因此可採用周休二日，也跟加班費沒有關聯。

台鐵產業工會前年曾要求，台鐵應補足人力、落實休假、給予加班費，否則不排除「依法休假」或罷工。今天傳出台鐵今年7月起將落實周休二日消息，也引發工會不滿，認為表面上是讓員工休息，但其實主要目的是砍掉員工薪資。

但有台鐵官員私下喊冤，認為實施周休二日是達成工會要求落實休假的訴求，因此台鐵努力補足員額、減少員工加班情形，卻反而引發工會不滿。

台鐵表示，台鐵因應勞基法修法自106年10月1日起改善班表並實施兩輪一例隔周休，以增加員工休息時間，該班制排定員工每月例假日4天及休息日4天，但每月仍有2個休息日需加班出勤2天，並給付加班費。

台鐵說，為進一步增加員工休息日數，落實周休二日，運務處於106年增加人力1150人，分三階段晉用，第一階段核增624人於去年已到位，在考量不影響現場工作及服務水準情況下，今年7月起員工每個月可增加1個休息日不需加班出勤。

台鐵表示，國營事業工作性質、薪資結構不同，員工薪資、加班費、乘務旅費等待遇加總應不至於太低。而落實勞基法周休二日，對行車安全、員工身心健康及旅運服務水準有巨大正面助益。